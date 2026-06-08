Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚焯菲《想飞之内心独白》MV赴美取景 大风雪着入膊连身裙︰冻到病都值得

影视圈
更新时间：16:45 2026-06-08 HKT
发布时间：16:45 2026-06-08 HKT

姚焯菲（Chantel）趁住放暑假回港正式comeback，兼推出新歌《想飞之内心独白》，由奥克兰拔萃女子学校（Diocesan School for Girls）毕业再到美国纽约大学升学修读Music Business，已经19岁的她不再稚气，决定跳出舒适圈探索这个世界，并藉住新歌诉心声。Chantel回港香港心情兴奋，她表示：「好挂住大家！好挂住咁多位小菲象！我返嚟喇！」

姚焯菲冻到鼻红红

Chantel新歌《想飞之内心独白》MV在美国Catskills（卡茨基尔）取景，她笑言：「今次拍MV好似经历咗一次四季咁！」为配合歌曲跳出舒适圈的意思，今次拍摄在公路、草原、湖泊以及雪地等辽阔的地方拍摄，Chantel面带笑容穿梭不同风景，发掘与探索新事物。其中雪地的场口简直「爱靓唔爱命」，Chantel身穿入膊连身裙在大风雪中拍摄，即使撑住伞亦满身雪花，冻到鼻同耳仔都红晒，她说：「雪地𠮶一幕真系好难忘，本身团队揾咗个树林拍，本身都已经白茫茫一片，得零下几度，点知突然落雪变咗再冻啲！好彩团队有个临时帐篷可以俾我入去避雪，不过最后都系冻到病咗，但系拍到靓画面系值得嘅！」

姚焯菲8月举行个唱

今次回港除了推出新歌外，Chantel亦有好消息跟大家宣布，就是她将于8月29日举行个人演唱会，她说：「呢次返嚟香港好行程好充实，除咗宣传新歌，7月尾会去加拿大工作，同时亦筹备紧8月29日开自己嘅个人演唱会，好期待近距离同大家见面！」更多演唱会细节敬请期待稍后公布， Chantel亦承诺会为大家送上惊喜。

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
3小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
24分钟前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
6小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
3小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
8小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
7小时前