姚焯菲《想飞之内心独白》MV赴美取景 大风雪着入膊连身裙︰冻到病都值得

姚焯菲（Chantel）趁住放暑假回港正式comeback，兼推出新歌《想飞之内心独白》，由奥克兰拔萃女子学校（Diocesan School for Girls）毕业再到美国纽约大学升学修读Music Business，已经19岁的她不再稚气，决定跳出舒适圈探索这个世界，并藉住新歌诉心声。Chantel回港香港心情兴奋，她表示：「好挂住大家！好挂住咁多位小菲象！我返嚟喇！」

姚焯菲冻到鼻红红

Chantel新歌《想飞之内心独白》MV在美国Catskills（卡茨基尔）取景，她笑言：「今次拍MV好似经历咗一次四季咁！」为配合歌曲跳出舒适圈的意思，今次拍摄在公路、草原、湖泊以及雪地等辽阔的地方拍摄，Chantel面带笑容穿梭不同风景，发掘与探索新事物。其中雪地的场口简直「爱靓唔爱命」，Chantel身穿入膊连身裙在大风雪中拍摄，即使撑住伞亦满身雪花，冻到鼻同耳仔都红晒，她说：「雪地𠮶一幕真系好难忘，本身团队揾咗个树林拍，本身都已经白茫茫一片，得零下几度，点知突然落雪变咗再冻啲！好彩团队有个临时帐篷可以俾我入去避雪，不过最后都系冻到病咗，但系拍到靓画面系值得嘅！」

姚焯菲8月举行个唱

今次回港除了推出新歌外，Chantel亦有好消息跟大家宣布，就是她将于8月29日举行个人演唱会，她说：「呢次返嚟香港好行程好充实，除咗宣传新歌，7月尾会去加拿大工作，同时亦筹备紧8月29日开自己嘅个人演唱会，好期待近距离同大家见面！」更多演唱会细节敬请期待稍后公布， Chantel亦承诺会为大家送上惊喜。