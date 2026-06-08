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陈启泰无惧后辈挑机：我系「60后」最Sharp主持 曾傲棐自爆「情史」 做MV题材

影视圈
更新时间：16:16 2026-06-08 HKT
发布时间：16:16 2026-06-08 HKT

陈启泰（Ken哥）日前伙拍艺人曾傲棐、YouTuber嘉盈、Jon Jon拍摄游戏节目，众人透过日常观察力、敏锐的听觉以解答各种与「声音」题目，最终由嘉盈夺冠。 

陈启泰唔做低头族

久休复出的Ken哥表示，现时积极运动盼重回巅峰状态：「好多朋友都知我之前病咗一段时间，当时重到200几磅，而家都减番去180磅，其实磅数唔紧要，最紧要系冇咁肿、冇咁肥，应该仲有得进步嘅 。」已「登六」的Ken哥笑言尽享乐悠咭福利，不时乘公共交通出入，笑言平时坐车都欢迎街坊与自己合照：「坐车见到我呢，系非常平常嘅事，自从攞咗乐悠咭之后就两蚊、两折！不过我坐车时唔钟意做低头族，反而会留意身边嘅事，我真系超级无聊数过啲闩门广播有18下『嘟嘟声』！」 

陈启泰久休复出

Ken哥表示他自主持《百万富翁》后，就拒绝参与所有游戏节目做嘉宾：「因为我觉得既然做咗一个比较标志性游戏节目主持，我就拒绝上所有嘅游戏节目，其后有啲人邀请过我都婉拒咗。（节目嘅奖品吸引呢？）我后生𠮶阵都玩过《掌门人》，当时最恨赢一吨电油，因为当时好钟意揸车，成日计一吨电油有几重？可以揸到几多公里？今次啲奖品都好吸引 。」 

陈启泰有自信

是日，Ken哥与一众YouTuber齐齐拍节目，他表示没看睇过对方频道，叫后辈「放马过嚟」：「我担心佢哋跟唔到我，因为我系『六十后』最Sharp醒嘅主持嚟㗎嘛，我系主持，佢系参赛者，佢哋越牙尖嘴利，我转数就越快，成个节目出嚟呢就会越好睇。」 

曾傲棐斋望冇下文

而曾傲棐访问中勾起昔日「情史」：「如果有机会我会想喺车厢中拍MV，因为旧时有个好珍贵嘅回忆，有个女仔每日都系同一班车返学，但从来都唔敢问佢IG、唔知佢叫咩名，每日返学就系望住啰，好想将Puppy love嘅感觉用MV去记录低 。」 

曾傲棐前辈面前好紧张

曾傲棐仲话参与陈启泰节目感压力，笑言在前辈面前未敢太自信，因为通常越自信结果越「惨烈」：「因为我同佢坐得最近，一位电视前辈跳咗出嚟，的确有啲紧张嘅。（睇佢节目成长？）我梗系唔够胆讲啦！因为我查番《百万富翁》播出时，正正系我出生嘅年份，所以系个节目陪我成长！」

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