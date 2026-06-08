金秀贤证实7月复出 将洗脱「恋未成年金赛纶」嫌疑 飞菲律宾吸金无惧面临多个品牌天价索偿

韩星金秀贤去年初卷入在已故女星金赛纶未成年时期拍拖舆论，风波爆出逾1年，金秀贤终于确定复出。金秀贤所属公司GOLDMEDALIST今日（8日）正式对外证实，金秀贤定于7月14日远赴菲律宾拍摄广告，为沉寂逾1年以来的首个公开复出行程。

金秀贤代言品牌依赖大众形象

金秀贤今次受邀代言的品牌，为菲律宾著名时尚服饰品牌「BENCH」，由于广告代言极度依赖艺人的大众形象，品牌方选择重新起用金秀贤，意义非凡。

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金秀贤因舆论停工近1年半

爆料频道《横竖研究所》主持人金世义去年3月惊爆金秀贤曾与已故女星金赛纶拍拖，且拍拖时间为金赛纶未成年时期，并涉及「逼还债致死」等指控，引发韩国社会巨大争议，金秀贤的代言活动全面喊停，原定去年播出的600亿韩圜（约3.04亿港元）制作的剧集《山寨人生》亦被逼搁置。

经过警方1年多调查，当局确认相关爆料涉及AI与人为窜改，金秀贤的清白逐渐获得证实。金秀贤复出消息传出的同时，广告商方面的民事诉讼亦告重启。健康食品品牌「FromBIO」对金秀贤及公司GOLDMEDALIST索偿39.6亿韩圜（约2,000万港元）违约金，该诉讼去年10月22日完成第2次辩论后，为观察相关案件进展而闲置长达8个月，随着金世义遭羁押，水原地方法院民事法庭定于6月10日进行第3次辩论。

金秀贤7月面对多个品牌诉讼

首尔中央地方法院将于7月3日，重启某化妆品品牌对金秀贤及其公司提出的28亿韩圜（约1,400万港元）损害赔偿诉讼第3次开庭。金秀贤还要应付医美公司、电器品牌等提出的民事诉讼。

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