关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节

TVB女星关嘉敏近日接受访问时，大爆曾经拍亲热戏时受到委屈，她忆述曾于拍摄一场接吻镜头时，在双方毫无事前共识的情况下，遭男拍档临场擅自增加亲密动作。她坦言，虽然对方未至于做出「法式湿吻」般越轨的举动，但那些突如其来的额外肢体接触已经严重超出了她的底线，令她大感吃不消。

关嘉敏爆拍档突加亲热吻戏

关嘉敏自爆曾被前辈拍档加戏：「佢突然之间加戏，系锡锡镜头。我当时都吓亲，我认为最好唔好，因为做演员系要互相沟通，当时根本冇」。面对资历较深的男演员突袭式增加感情戏码，关嘉敏坦言当下一刻脑海一片空白，感到相当徬徨。她面对当时环境无奈地慨叹：「拒绝唔到㗎喇」。因为处于当时的环境与身份，根本无法开口说不，只能强忍著不适，勉强自己配合直到导演喊停。为了不拖累整个剧组的进度，她将这份恐惧屈压在心底，甚至不敢即时发声，一直苦撑到收工后，才敢向身边极度信赖的密友倾诉。

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关嘉敏为保专业顶硬上

这段经历更为她带来了严重的心理阴影。关嘉敏透露，在该剧集余下的拍摄期内，她每一天出门前都要花极大力气做心理建设，内心深处对著该名男星感到无比抗拒与恐惧。然而，为了贯彻身为演员的敬业精神，她依然选择把委屈吞下，硬著头皮挨过长达两个多月的煎熬期。她信任的朋友闹她蠢，应该即时向导演反映，但关嘉敏表示在爆出事件后，该位前辈之后都没有再拍亲热戏。

关嘉敏赞丁子朗有风度

当被追问这位不懂尊重对手的前辈究竟是何方神圣时，关嘉敏守口如瓶，拒绝透露任何线索。但在经历过这次不愉快的合作后，她特意点名表扬了曾与她有过亲密对手戏的丁子朗，当时他们在Kiss镜头，关嘉敏更仅穿内衣和对方躺于床上，她大赞对方极具绅士风度且十分尊重拍档，绝对是一位令人安心的优秀演员。

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关嘉敏与邓英敏曾忘我激咀：