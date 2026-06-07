张卫健被斥「冇毛唔值钱」愤而剃头 受邀拍洗头水广告：要我光头 自爆《西游记》片场向人下跪

TVB节目《一周星星》今晚（7日）播出最新一集，邀请到为经典动画《反斗奇兵5》配音的三位巨星——影帝刘青云、乐坛天后容祖儿以及「喜剧之王」张卫健，接受主持王镇泉的专访。三位神级嘉宾在节目中大爆演艺圈秘闻与私下趣事，其中张卫健不仅亲自拆解多年的「光头之谜」，更首次详述当年拍摄《西游记》时，曾在片场下跪的内幕！

张卫健自爆光头之谜

在「你问我答」环节中，曾与张卫健合作的影视制作人钟澍佳，透过影片尖锐提问：「你的头发什么时候开始慢慢消失？」面对这个多年谜团，张卫健首次在镜头前详细剖白。他坦言，自离开TVB后，演艺重心转往内地，并开始主力接拍需要剃头的清装剧，从此头发就「彻底消失」。而这一切的导火线，源于当年一位行内前辈对他说过的一句「极度难听的说话」。张卫健忆述，当时他与一位前辈洽谈片约，当对方问及片酬时，听到他的报价后竟不屑地说：「哗？咁贵？你唔好忘记，你冇毛系唔值钱！」

这句话严重刺伤了张卫健，他坦言：「那句话真的太伤人了，简直是扼杀一个正在努力奋斗的年轻人。」但也正是这句狠话，激发起他的斗志。为了证明自己，他下定决心将头发剃光，要向世人证明「张卫健就算没毛，都可以很有价值！」从此，光头成为他的标志，也开启了他在内地演艺事业的高峰。故事说完，张卫健更幽默自爆，最近正在洽谈一个洗头水广告，但对方要求他继续光头上阵，惹来全场大笑。

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张卫健为求「猴子猴孙」下跪

在节目的「独家考古」环节中，节目重温了张卫健的经典作——1996年版《西游记》。张卫健在节目中抛出震撼弹，忆述当年拍摄花果山场景时，曾因为一个突发事件，当场向所有扮演「小猴子」的临时演员下跪。

张卫健详述，当时拍摄已持续到凌晨三点，所有「小猴子」都已筋疲力尽，个个「摊软」在地上，无力再演。眼见拍摄进度受阻，作为主角的张卫健心急如焚，他忆述：「我记得我真系跪下求佢哋。」他当时双手合十，跪在所有临演面前，恳求道：「我求求你哋啦，醒醒吧。真的活泼一点可以吗？这是最后一小时、最后一天了，我拍不完真的完了，拜托你们！」幸好，在场的临时演员们都被他的诚意打动，马上重新打起精神，最终协力完成了当日的拍摄。

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王祖蓝隔空问容祖儿情事

除了张卫健的秘闻，天后容祖儿的感情生活同样是焦点。容祖儿的小学同学兼好友王祖蓝在节目中隔空「逼供」，追问她的择偶条件。一向真性情的容祖儿大方回应，坦言自己选对象完全不在乎外型，更直言「就算身材矮小都冇所谓」，疑似隔空幽了好友王祖蓝一默，展现出天后贴地又可爱的一面。

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刘青云「吴镇宇上身」爆好友私下一面

一向给人感觉严肃、寡言的影帝刘青云，在节目中彻底放飞自我！在谈及圈中好友吴镇宇时，刘青云竟然罕有地展现幽默本色，在镜头前不断「吴镇宇上身」，模仿好友的神态与语气，更大爆吴镇宇私底下的真实趣事。刘青云唯妙唯肖的演绎充满喜感，令主持及同场嘉宾笑到流眼泪。