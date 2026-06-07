Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

许冠文拍新戏获赞皮肤似50岁 谈好电影秘诀：最重要系真情

影视圈
更新时间：23:15 2026-06-07 HKT
发布时间：23:15 2026-06-07 HKT

许冠文与陈欣健到湾仔会展出席第五届香港潮州节「名人Chill Time下午茶」活动，同场有传媒人查小欣，以及由筹委会主席杨玳诗（杨受成女儿）担任主持。一众嘉宾齐叹功夫茶，感受潮州茶文化，许冠文大赞潮州女生最靓，又表示喜欢鱼蛋，最近正忙拍新片的许冠文依然活泼。

许冠文：睇《破·地狱》剧本钟意到晕咗

潮州茶文化是尊重前辈，许冠文笑指前辈谢贤、胡枫等现在少露面，现在「自己大晒」，「到我大晒，个个都会原谅你，我80多岁，但心态30多岁，最近正在拍新戏，妆化说我皮肤似50多岁，哈哈！」许冠文又谈到《破·地狱》，认为好电影最重要是真情，才可以感染到观众，杨玳诗指杨受成曾表示：「爸爸说你唔做就唔投资、就无《破·地狱》！」查小欣透露早年陈欣健曾带许冠文到其杂志办公室，为《新半斤八两》演总编取经，大赞他拍戏投入。许冠文指，「我睇《破》剧本钟意到晕咗，未拍过一部戏咁感动。到底人生意义系乜，部戏解答咗我问题，人生由边度来、将来去边都唔会知，但原来人生边度来唔紧要、去边唔紧要，最重要欣赏沿途风景！」许冠文又大叹潮州卤水鸭肝，「虽然好高胆固醇，今日最好的沿途风景是这件卤水鹅肝！」活动尾声，二人获杨玳诗颁发感谢状。

最Hit
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
8小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
14小时前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
4小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
13小时前
甜宠剧男星金泽离世终年33岁 擅演霸道总裁传拍短剧过劳猝死 拍《忘记你，记得爱情》走红
甜宠剧男星金泽离世终年33岁 擅演霸道总裁传拍短剧过劳猝死 拍《忘记你，记得爱情》走红
影视圈
8小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
11小时前
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
02:59
94岁胡枫红馆演唱会破健力士纪录 刘德华、张学友、陈奕迅等逾20巨星撑修哥 张家辉惹全场爆笑
影视圈
3小时前
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
15小时前
吴彦祖美国豪宅曝光媲美豪华酒店 私人泳池无边际花园超奢华 老婆Lisa S.素颜出镜
吴彦祖美国豪宅曝光媲美豪华酒店 私人泳池无边际花园超奢华 老婆Lisa S.素颜出镜
影视圈
2小时前
00:15
车cam｜屯门公路Audi铲壆变「炮弹飞车」 飞越对面线撼七人车酿至少两伤
突发
2小时前