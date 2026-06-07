许冠文拍新戏获赞皮肤似50岁 谈好电影秘诀：最重要系真情

许冠文与陈欣健到湾仔会展出席第五届香港潮州节「名人Chill Time下午茶」活动，同场有传媒人查小欣，以及由筹委会主席杨玳诗（杨受成女儿）担任主持。一众嘉宾齐叹功夫茶，感受潮州茶文化，许冠文大赞潮州女生最靓，又表示喜欢鱼蛋，最近正忙拍新片的许冠文依然活泼。

许冠文：睇《破·地狱》剧本钟意到晕咗

潮州茶文化是尊重前辈，许冠文笑指前辈谢贤、胡枫等现在少露面，现在「自己大晒」，「到我大晒，个个都会原谅你，我80多岁，但心态30多岁，最近正在拍新戏，妆化说我皮肤似50多岁，哈哈！」许冠文又谈到《破·地狱》，认为好电影最重要是真情，才可以感染到观众，杨玳诗指杨受成曾表示：「爸爸说你唔做就唔投资、就无《破·地狱》！」查小欣透露早年陈欣健曾带许冠文到其杂志办公室，为《新半斤八两》演总编取经，大赞他拍戏投入。许冠文指，「我睇《破》剧本钟意到晕咗，未拍过一部戏咁感动。到底人生意义系乜，部戏解答咗我问题，人生由边度来、将来去边都唔会知，但原来人生边度来唔紧要、去边唔紧要，最重要欣赏沿途风景！」许冠文又大叹潮州卤水鸭肝，「虽然好高胆固醇，今日最好的沿途风景是这件卤水鹅肝！」活动尾声，二人获杨玳诗颁发感谢状。