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黎耀祥享受半退休慢生活 中港两边走 悠闲拣Job｜名人杂志

影视圈
更新时间：22:15 2026-06-07 HKT
发布时间：22:15 2026-06-07 HKT

视迷期待已久，3届视帝黎耀祥终于有新剧《香港探秘地图》播出。祥哥近年与「祥嫂」Julia移居中山，随工作在中港两地游走，加上刻意减产，生活过得快活又自在。今次会参演《香港探秘地图》，主要是受到角色所吸引。撰文：李文伟  摄影：谭志光

黎耀祥目前过着中港两边走的半退休生活，对工作亦是精挑细选，重质不重量。
黎耀祥目前过着中港两边走的半退休生活，对工作亦是精挑细选，重质不重量。

能吸引祥哥回港赶拍剧集，其角色当然有极大吸引力：「大家都见到角色好诙谐，蛊惑个性很受大家欢迎，其实角色是有好几层面，其实都有他的目的，以及少许恩怨情仇，背后甚至有些沉重的故事。表面上他选择做一个不太引人关注、很看钱的风水佬形象，背后是有少少因缘，牵涉到我和丁子朗、倪嘉雯等人，所以剧情上大家才会走在一起，会有一点想赎罪的想法。我接到这个剧本觉得很有层次，每个故事背后都有原因和关系，有亲情、男女感情和报仇，整套戏很丰富，所以赋予我演绎庄一臣这个风水佬时，有很大的空间和弹性去演出。我接到剧本时就觉得很正，因为角色怎样去演都可以，可以是神棍、也可以很严肃，因为是角色自行选择其示人和扮演出来的一面，这是个很好玩的角色。」

与拍档们节奏相投

继《杀手》后再次与龚嘉欣合作，祥哥表示开心可跟对方斗嘴，上次大家合作时角色容易处理，但打斗戏的确考起了他眼中的这位小妮子，「今次她的角色变得很活跃、『嘴招招』的，对她而言好像几大挑战，因为她讲话就是阴声细气和很斯文，但她的确做得很好，表情节奏都很到位。喜剧就是配合剧情和对手去做反应，才会做到喜剧效果，很庆幸这次有嘉欣、倪嘉雯、丁子朗和孔德贤，大家的节奏都非常好，选角亦很好。当时的倪嘉雯整天很担心自己的表现，我觉得完全没有问题，角色就是一位神化、傻气的女生，当时没有太多演戏经验的她，反而很适合这种角色，没有太多负担和包袱。」祥哥表示很喜欢这次的组合演出，相信一班后辈没有害怕他。

接拍《香港探秘地图》，只因庄一臣这个风水佬角色很多面化、很好玩。
接拍《香港探秘地图》，只因庄一臣这个风水佬角色很多面化、很好玩。
祥哥指今次嘉欣在剧中的角色比较「嘴招招」，二人戏中经常闹嘴拍得好开心。
祥哥指今次嘉欣在剧中的角色比较「嘴招招」，二人戏中经常闹嘴拍得好开心。
祥哥指今次嘉欣在剧中的角色比较「嘴招招」，二人戏中经常闹嘴拍得好开心。
祥哥指今次嘉欣在剧中的角色比较「嘴招招」，二人戏中经常闹嘴拍得好开心。

庆幸一直遇到好角色

身为3届视帝，问祥哥可觉得嘉欣夺视后是意料中事？他称：「拎不拎到奖始终很看际遇，角色与演员关系很微妙，不是做得很好就代表得奖，还要看身边的拍档、导演，所以是很难预计。但她一直都很努力，拍《杀手》时已令我很佩服，一个女仔穿短裤，没有护垫下吊威也，辛苦到不得了，但她没有半句怨言，所以得奖都是她的努力得来的。」祥哥亦感叹过往得奖，也是运气带来的奖励，「我在这行40年，一直觉得自己是好彩的，过往可能不是做主角，但我不是主角时也遇到很多好的角色，演过《西游记》猪八戒、有《乐坛插班生》的箩记、有《楚汉骄雄》的韩信、然后做《秀才遇著兵》可以得到男配角奖。有人记得起、有人谈论，遇到了太多好角色，所以演戏一直都不是可以计算到的工作和机遇。」

祥哥在演绎《乐坛插班生》的箩记一角时，亦过足戏瘾。
祥哥在演绎《乐坛插班生》的箩记一角时，亦过足戏瘾。
祥哥庆祝自己遇到很多好角色，即使做配角也抢戏，例如《西游记》中的猪八戒。
祥哥庆祝自己遇到很多好角色，即使做配角也抢戏，例如《西游记》中的猪八戒。

回娘家感觉超舒服

祥哥早年与TVB约满，很快便选择续约，还一口价便继续合作关系至今，宾主关系间有着一定自由度。而每次他步入电视城，或是与台前幕后及观众们相遇，都会获得一片欢迎的声音，深得大家喜爱。祥哥表示续约与否，都会与这个家保持很好的关系，「始终我在这个家长大，任何时间、就算没有约了，公司找我回来做我都无所谓。我个人比较老土、重感情，第一份工便是TVB，由幕后做到幕前，由节目编排到加入训练班，工作了30、40年，我和公司之间没有计较过。做了十多年我曾离开公司4年，当时觉得自己原地踏步、尝试拍了几年电影，后来选择回来，我和TVB关系好深厚，不是一般人可以理解。」
祥哥自认是一位很重感情、很内向的人，因此回到公司见到大家熟悉的面孔，反而有种开心和放松的感觉，「所有人都认识、幕前幕后都有认识的人，有种安全感，TVB给我的安全感是其他地方没有的，嘉欣都笑我每次回到公司都好似出巡，每一枱都是认识的人，太开心太舒服了，我是很怕生的人，很容易没有安全感，在这行多年都没改变这性格。」

迷上慢条斯理式创作

祥哥笑言经常收到周年庆活动邀请，出席酒会活动都会很紧张，面对充满陌生人的环境都会出现社交障碍，「通常走着走着便会站到角落，自己都觉得自己的想法很好笑，但就是改不了，哈哈！」
至于半退休、拍剧频率变低的慢生活，又有没有令祥哥感到陌生？他说：「现在产量少反而舒服，我可以有时间去接触不同的事，可以睇戏、看书，看不同的电视剧，去更多不同的地方，戏始终是依靠生活去提炼出来，我做戏的想法就是要在生活累积感觉，再放到角色上才会有生活的真实感，我很享受这种细水长流的累积，见到观众和朋友时，和大家聊天、了解不同的生活也是很好的方法，是一种慢条斯理的创作过程。」他也坦言与观众见面时，大家都反映指其作品少了，「拍摄始终需要时间，我全部时间投入，4个月才一部，你们3个月便看完我所有产出，但我年纪也不小了，不会像以前一年拍3部。制作少了也是无可奈何，我也挂住观众，当大家提到时我第一想法依然是，可以再拍多些作品。」

早前与萧正楠及曹永廉拍摄《他们的澳洲驾期》，让祥哥留下不少美好回忆。
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祥哥表示与好兄弟麦包主持《江湖见》，一起探索历史和文化亦是乐事。
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祥哥期待能与张振朗、朱敏瀚一起拍摄旅游节目，跟他们四围去。
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与兄弟开心同行做节目

问到可有新兴趣调适生活？祥哥笑言做演员的原因，就是因为本身兴趣不多，所以早年才能将全部时间投入到演出上，「当时做所有事都好似与演戏有关，以前新人时觉得有不足，剩下的时间就是看书看电影，特别是晚上的『明珠930』时段，看不同的电影甚至要跳着看，始终工作外投资自己的时间也不多。」
而随着与麦长青合作主持《江湖见》后，祥哥爱上放眼历史与文化，重燃他对金庸文学、以及内地大江南北的兴趣，有计划再到各地走走，也期待「师兄弟」二人合作新一季《江湖见》。至于早前与萧正楠及曹永廉两位兄弟齐齐参与《他们的澳洲驾期》，三人在节目中走过值得回忆的旅程，祥哥叹与朋友四处走的机会难得外，更可以彼此分享不同想法，他期待再与兄弟们出走，也想尝试不同的主持组合，期待与张振朗及朱敏瀚四处去。
 

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