《给阿嬷的情书》千万成本竟劲收16亿票房 一文睇清内地爆红催泪电影剧情/看点/香港上映日期

内地爆红现象级电影《给阿嬷的情书》（Dear You）落实将于6月18日在香港戏院正式上映！这部电影在没有顶流明星加持、成本仅约1400万人民币（约1600万港元）的情况下，凭借极致真挚的口碑在内地已收得超过16亿人民币票房（约18亿港元），并在豆瓣斩获9.2极高评分，堪称2026年度最强黑马电影。《星岛头条》为读者整理了《给阿嬷的情书》的剧情简介、演员阵容、必睇看点及网上评价！

故事简介

内地票房成绩

演员阵容

精彩剧照

电影三大看点

观众及影评评价

故事围绕潮汕阿嬷叶淑柔展开，她半生守候着远赴南洋（泰国）打工的丈夫郑木生寄来的「侨批」（家书与汇款），坚信丈夫终会归来。为了还清巨债，孙子晓伟瞒著家人远赴泰国，试图寻找传闻中已成为亿万富豪的阿公「分家产」。然而，晓伟抵达泰国后却意外发现，阿公只是底层的三轮车伕，且早在1960年已经离世。原来，过去18年来一直以阿公名义寄信、汇款回乡支撑阿嬷一家的，竟是一位名叫谢南枝的泰国华侨女子。一场由善意编织、以情义支撑的跨洋守望真相，随之催泪揭开。

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《给阿嬷的情书》绝对是今年影坛的「核弹级黑马」！电影制作费仅约1400至1500万人民币，首日排片量极低，但上映后凭借口碑，连续3周独占内地票房榜首。目前累计票房已突破16亿元人民币，暂列2026年度中国电影票房亚军。

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《给阿嬷的情书》由新锐导演蓝鸿春执导，大胆起用全素人及潮汕本土演员阵容，以原汁原味的潮汕方言演绎，并邀得泰国演员乌萨·萨梅坎姆，以及潮汕喜剧泰斗赵曙光、李树浩等惊喜客串。

演员 饰演角色 角色及演员介绍 吴少卿 叶淑柔 （阿嬷） 饰演苦等丈夫半生的潮汕阿嬷。现实中吴少卿已届84岁高龄，她是当地小有名气的网红「CK不暴躁」，经常在孙子的搞笑影片中出镜，在片中贡献了自然真挚的演技。 李思潼 谢南枝 饰演在泰国代笔写信18年的华侨女子。据悉这是她的首部公开作品，被观众赞誉自带清冷而有筋骨的气质，完美演绎出角色的坚韧与重情重义。 王彦桐 郑木生 （阿公） 饰演为生计远赴泰国的三轮车伕，展现了传统潮汕男人顾家、充满责任感的一面，因意外而客死异乡。 郑润奇 晓伟（孙子） 饰演欠下巨债的年轻人，透过寻找阿公的过程，读懂了老一辈的坚守，最终完成自我救赎与隔代和解。

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世界记忆遗产「侨批」文化底色：电影以「侨批」（海外华侨寄给家乡眷属的书信与汇款）为核心线索，重现百年前华侨「下南洋」的血泪奋斗史，展现中国人讲信誉、重承诺的传统美德。 零刻意煽情却极致催泪：电影大胆舍弃了常见的催泪套路与高潮桥段，全片以平淡如水的日常叙事，刻画出祖孙情以及两位女性跨越海洋的互相扶持。这种克制却浓烈的情感，让观众「不知不觉间就泪流满面」。 带动文旅打卡热潮：电影爆红后，取景地广东汕头及揭阳市吸引了大批游客前往朝圣，男女主角邂逅的石板桥更成为热门打卡点，成功带动了「电影+文旅」的新旅游模式。

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《给阿嬷的情书》在内地最大影评网站「豆瓣」上获得9.1至9.2的极高分数，实现了主流评价与市场口碑的双赢。评论指电影用最朴素的真实击中了全民共通的情感软肋，没有宏大叙事，却将历史完美融入一户人家的悲欢离合，是一封「寄到心里的信」。

观众大赞导演坚持使用素人演员和纯正潮汕话的决定，让电影拥有如纪录片般的粗粝与真实，为电影界注入了一股返璞归真的清流。

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