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《给阿嬷的情书》千万成本竟劲收16亿票房 一文睇清内地爆红催泪电影剧情/看点/香港上映日期

影视圈
更新时间：21:00 2026-06-07 HKT
发布时间：21:00 2026-06-07 HKT

内地爆红现象级电影《给阿嬷的情书》（Dear You）落实将于6月18日在香港戏院正式上映！这部电影在没有顶流明星加持、成本仅约1400万人民币（约1600万港元）的情况下，凭借极致真挚的口碑在内地已收得超过16亿人民币票房（约18亿港元），并在豆瓣斩获9.2极高评分，堪称2026年度最强黑马电影。《星岛头条》为读者整理了《给阿嬷的情书》的剧情简介、演员阵容、必睇看点及网上评价！

故事简介

内地票房成绩

演员阵容

精彩剧照

电影三大看点

观众及影评评价

剧情简介：跨越半世纪寻亲  催泪揭「侨批」秘密

故事围绕潮汕阿嬷叶淑柔展开，她半生守候着远赴南洋（泰国）打工的丈夫郑木生寄来的「侨批」（家书与汇款），坚信丈夫终会归来。为了还清巨债，孙子晓伟瞒著家人远赴泰国，试图寻找传闻中已成为亿万富豪的阿公「分家产」。然而，晓伟抵达泰国后却意外发现，阿公只是底层的三轮车伕，且早在1960年已经离世。原来，过去18年来一直以阿公名义寄信、汇款回乡支撑阿嬷一家的，竟是一位名叫谢南枝的泰国华侨女子。一场由善意编织、以情义支撑的跨洋守望真相，随之催泪揭开。

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内地票房：小成本制作劲收16亿

《给阿嬷的情书》绝对是今年影坛的「核弹级黑马」！电影制作费仅约1400至1500万人民币，首日排片量极低，但上映后凭借口碑，连续3周独占内地票房榜首。目前累计票房已突破16亿元人民币，暂列2026年度中国电影票房亚军。

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起用全素人演员阵容

《给阿嬷的情书》由新锐导演蓝鸿春执导，大胆起用全素人及潮汕本土演员阵容，以原汁原味的潮汕方言演绎，并邀得泰国演员乌萨·萨梅坎姆，以及潮汕喜剧泰斗赵曙光、李树浩等惊喜客串。

演员 饰演角色 角色及演员介绍
吴少卿 叶淑柔 （阿嬷） 饰演苦等丈夫半生的潮汕阿嬷。现实中吴少卿已届84岁高龄，她是当地小有名气的网红「CK不暴躁」，经常在孙子的搞笑影片中出镜，在片中贡献了自然真挚的演技。
李思潼 谢南枝 饰演在泰国代笔写信18年的华侨女子。据悉这是她的首部公开作品，被观众赞誉自带清冷而有筋骨的气质，完美演绎出角色的坚韧与重情重义。
王彦桐 郑木生 （阿公） 饰演为生计远赴泰国的三轮车伕，展现了传统潮汕男人顾家、充满责任感的一面，因意外而客死异乡。
郑润奇 晓伟（孙子） 饰演欠下巨债的年轻人，透过寻找阿公的过程，读懂了老一辈的坚守，最终完成自我救赎与隔代和解。

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《给阿嬷的情书》精彩剧照

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《给阿嬷的情书》三大看点

  1. 世界记忆遗产「侨批」文化底色：电影以「侨批」（海外华侨寄给家乡眷属的书信与汇款）为核心线索，重现百年前华侨「下南洋」的血泪奋斗史，展现中国人讲信誉、重承诺的传统美德。
  2. 零刻意煽情却极致催泪：电影大胆舍弃了常见的催泪套路与高潮桥段，全片以平淡如水的日常叙事，刻画出祖孙情以及两位女性跨越海洋的互相扶持。这种克制却浓烈的情感，让观众「不知不觉间就泪流满面」。
  3. 带动文旅打卡热潮：电影爆红后，取景地广东汕头及揭阳市吸引了大批游客前往朝圣，男女主角邂逅的石板桥更成为热门打卡点，成功带动了「电影+文旅」的新旅游模式。

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观众与影评评价  市场口碑双赢

《给阿嬷的情书》在内地最大影评网站「豆瓣」上获得9.1至9.2的极高分数，实现了主流评价与市场口碑的双赢。评论指电影用最朴素的真实击中了全民共通的情感软肋，没有宏大叙事，却将历史完美融入一户人家的悲欢离合，是一封「寄到心里的信」。

观众大赞导演坚持使用素人演员和纯正潮汕话的决定，让电影拥有如纪录片般的粗粝与真实，为电影界注入了一股返璞归真的清流。

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现实现象级爆红电影《给阿嬷的情书》（Dear You）已落实将于 2026 年 6 月 18 日在香港戏院正式上映。

故事讲述潮汕阿嬷叶淑柔苦等赴泰打工的丈夫，孙子晓伟为了还债，瞒著家人远赴泰国寻找「富豪阿公」试图分家产，却意外发现阿公只是底层车伕且早已过世。原来过去 18 年一直以阿公名义寄信、汇款撑起全家的，是一位叫谢南枝的泰国华侨女子。故事从而催泪揭开一段跨越半世纪、由善意编织的跨洋守望真相。

电影在内地创下票房奇迹，以仅约 1400 万人民币（约 1600 万港元）的低成本制作，斩获了超过 16 亿人民币票房（约 18 亿港元），暂列 2026 年度内地票房亚军；在内地最大影评网站「豆瓣」上更获得了 9.1 至 9.2 的极高评分，口碑载道。

该片由新锐导演蓝鸿春执导，大胆采用全素人及潮汕本土演员阵容，以原汁原味的潮汕方言演绎。主要演员包括 84 岁当地网红「CK阿嬷」吴少卿（饰演阿嬷）、李思潼（饰演谢南枝）、王彦桐（饰演阿公郑木生）及郑润奇（饰演孙子晓伟）。

「侨批」是指百年前海外华侨寄给家乡眷属的书信与汇款的合称（又称银信），现已被列入「世界记忆遗产」。在电影中，「侨批」是串联起两代人、跨越海洋情感的核心线索，重现了当年华侨「下南洋」的血泪奋斗史。

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