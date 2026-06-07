Ian启德骚 9大主题晚晚新鲜 监制揭秘打破传统：观众人人有份参与丨名人杂志

MIRROR成员陈卓贤（Ian）今年7月将首度登陆启德体艺馆，举行个人演唱会《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》。原定6场门票火速售罄，加开3场热卖中，打破Ian个唱场次纪录，亦是他首次以个人身份进驻启德舞台。演唱会以「GROWTH」为主题，Ian希望与歌迷一同探讨成长中的迷惘、挣扎与重新站起；演唱会幕后关键人物监制庄少荣（细荣）独家披露，9晚演出将设不同主题，更会透过观众声音收录、动画互动及长catwalk设计，打破传统「坐定定听歌」的睇骚模式，希望为香港演唱会行业带来新冲击。文：娱乐组

Ian特别为今次演唱会拍摄一辑靓相，更选取当中最有型的一张作为海报。

今次演唱会除了有监制庄 少荣（前左）外，Ian更亲自 上阵、联手Edward Chan （右一）任音乐总监，再加 上舞蹈总监Beep（右二） 组成黄金组合！

Ian和监制庄少荣预告演唱会有9大主题，令粉丝非常期待。

Ian透露今次演唱会并不单止是讲述自己的成长，而是希望与歌迷一同探讨「成长」这回事：「成长从来唔系一条直线，而系由迷惘、失落、挣扎、修补，再到重新站起来所组成。」正因如此，《GROWTH：LIVE 2026》并非单纯回望过去，而是希望将人生中不同情绪层次，透过歌曲与舞台呈现出来，令每位入场观众都能在演出中找到共鸣。

每晚都有唔同气氛

今次《GROWTH》9场演唱会，监制细荣直言刻意设计成9个不同主题夜，希望给观众一个全新的睇骚体验，「每一晚都有唔同感觉兼气氛，务求令观众每次入场都有新鲜感。」近年不少演唱会逐渐失去互动感，观众入场后往往只是「坐定定听歌」，期望透过今次个唱为业界作出一点改变，整个演出体验由观众入场一刻已经开始铺排：「观众未正式开骚前已经可以一齐大合唱，现场更会录低大家嘅声音喺演唱会期间播放，令入场人士成为整个表演嘅一部分。除此之外，部分观众亦有机会喺动画中出现，增加惊喜感同投入感。」而细荣与团队在制作上落足心机，希望大家入场不是单向观赏偶像，而是有一种「玩返一晚」、共同参与音乐派对的感觉，成为演出的一部分。

巨型catwalk 观众参与度高

Ian对这些互动构思亦非常投入，直言对今次的安排抱有期待：「这次演唱会，每个晚上都会有不同的环节，还有一些惊喜。我最近写了一些新歌，入场前大家记住温习，将会让观众有很高的参与度。希望大家入场后，不止是观看和聆听这个演唱会，而是一起参与、一起创造难忘的回忆。」

舞台设计同样别出心裁，Ian 透露将采用类似四面台设计（三面台加巨型长catwalk），并额外搭建小舞台，务求拉近与观众之间的距离：「今次唔想净系企喺中心位置唱歌，而系希望喺全场不同位置出现。咁样设计唔单止令舞台更有层次，亦都可以令观众有唔同方位感受到表演者嘅投入，将演唱会变成一个更有交流感嘅空间。」他补充舞台视觉配合「GROWTH」主题会利用不同颜色作区分，每一种颜色代表成长中的某种特定情绪及歌曲主题：「例如由黑白慢慢走向彩色，呈现由压抑到释放、由迷惘到开朗嘅蜕变过程。呢种设计除咗令舞台有更强视觉层次，亦令整个演唱会更似一场以情绪为轴心嘅舞台作品，而唔系单纯堆砌歌曲。」细荣更透露：「巨型catwalk台是一条路，Ian可以在这条路上遇上不同的人。」而整条路暗藏多个大型机关，代表「当你觉得成长路上平平无奇，只是你并未找到你最强大的内在。」

Ian早前惊喜现身歌迷会为他举办的生日展。

Ian早前亲自到生日应援场地打卡。

「23」成专属默契

另一备受关注的细节，是开场时间定于晚上8时23分，与Ian今年每月23日出新歌的习惯互相呼应，成为今次个唱其中一个鲜明标志。细荣解释：「『23』唔单止系一个数字，呢个数字对Ian同歌迷嚟讲，已经系一种默契、一种暗号」因此，制作团队希望将这份专属感延伸到演唱会，足见团队在整个演出上花了不少心思。

歌单编排方面亦紧扣「GROWTH」主题，歌曲之间转折经过精心设计，Ian 指全晚歌单均是自己的作品：「今次将自己作品全面搬上启德舞台，等观众可以一次过见到音乐创作同现场演绎两方面嘅成熟度。」对一位由组合走向个人舞台的歌手而言，能够以全创作作品撑起一整个演唱会，实属难得，亦直接证明了Ian的实力。

33岁生日应援浪接浪

除了演唱会进入倒数阶段，Ian将于6月9日迎接33岁生辰，歌迷会为他筹备了一连串生日应援活动，当中包括一年一度的生日展，以及假香港会议展览中心举行的「Ian Azure Nexus Birthday Party 2026」。今年生日展主题定为「IANAZURE NEXUS」，记录Ian从黑白的起点出发，走过无数关卡，一步一步为自己添上色彩，最终蜕变成彩色的自己，这正好与演唱会主题「GROWTH」互相呼应。



Ian感恩多年来得到大家支持，坦言很多从前想做的东西都幸运地达成了，例如作曲、拥有自己的专辑、举行个人演唱会等等，觉得自己的人生已经很美满。他期望出道10年时仍然可以见到大家，同时亦期待在《GROWTH》演唱会上与乐迷再聚，一同经历这场难忘的成长之旅。