詹天文演唱会票价$1280被指离地：负担唔到可以唔嚟 炎明熹离巢、钟柔美是非缠身造就Windy上位

TVB节目《声梦传奇》出身的詹天文（Windy），将于7月11日假麦花臣场馆举行首次个人演唱会《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，昨日（6日）举行记者会宣传时，连高层乐易玲也现身撑场，力捧之意甚浓。不过詹天文的演唱会定价却引起争议，网民认为以一位入行资历尚浅的新人而言，索价逾千元相当「离地」，詹天文对票价被嫌贵的质疑，展现出霸气一面回应。

詹天文认为演出「值回票价」

詹天文将于下月举行演唱会，门票定价分为三个等级，VIP索价1280元，福利包括观看彩排、1对1合照及现场签名一个。另设有880元、580元的票价。詹天文坦言票价并非由自己决定，但深信表演「值回票价」：「如果啲学生粉丝嘅家长唔同意或者负担唔到，佢哋都可以选择唔嚟，但我知佢哋喺心入面会默默支持我。」

詹天文又解释1280元的VIP门票有多项专属福利：「如果觉得太贵，可以拣平飞，因为有啲人或者唔想睇彩排或影相，可能只想听我唱歌。」被问到定价过高会否担心票房惨淡，詹天文充满自信表示：「我唔系好担心未来嘅事，做好眼前嘅事先！」更期望可以加场。

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詹天文有望上位做新「声梦一姐」

詹天文入行后与炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、钟柔美（Yumi）组成女团「After Class」，环顾目前「声梦」四小花的形势，似乎有大洗牌迹象。随住「声梦一姐」炎明熹因合约问题停工逾一年，早前满约离巢发展，而姚焯菲早在两年前已远赴新西兰升学，每逢有假期才回港工作，去年入读美国著名高等学府纽约大学，修读为期四年的Music Business（音乐商业）课程。加上钟柔美（Yumi）去年底爆出错手流出与刘展霆的亲密照，承认说谎伪造「A0」的清纯人设，以及态度嚣张风波，令高层乐易玲口中「乖到不得了」的詹天文，占尽天时地利，备受力捧有望上位做新「声梦一姐」。

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詹天文两年前加签合约

而外传詹天文以加签合约换开演唱会机会，她表示早在两年前加签合约，自己不会用合约去换机会，只是天时、地利、人和促成，遇上适当时机。詹天文承认合约时间较长，目前会看发展如何，因过两年会完成大学课程，届时再决定是否再加签合约。

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