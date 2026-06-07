何猷君奚梦瑶法国婚礼宣誓刻意避开「贫穷」获赞诚实 9月澳门再办答谢宴豪华程度引关注

已故赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与内地超模奚梦瑶结婚7年，二人日前到法国补办「世纪婚礼」，一对宝贝仔女化身小花童，亲自见证父母的甜蜜时刻。近日何猷君在婚礼上的结婚誓词意外流出，刻意将传统誓词改编，并完美避开「贫穷」与「富贵」两个词语，在网上掀起热烈讨论。

何猷君向奚梦瑶深情表白

据指，何猷君在婚礼宣读誓词时深情表白：「以后无论顺境或低谷，热闹还是安静，我都会站在你身边。我会爱你、尊重你、保护你，也珍惜你。」当中在传统誓词中的「无论是贫穷还是富贵，疾病还是健康」，被何猷君巧妙地改成「顺境或低谷」，对于「贫穷」或「富贵」的对比词，何猷君只字不提。

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不少网民对何猷君花心思改编誓词，可见奚梦瑶的婚姻过得非常幸福。有网民提出身为赌王后人，根本无法体会何谓贫穷： 「因为『贫穷』二字从未进入过赌王之子的真实人生」、「甚么都有，只缺贫穷，想穷都难啊」、「人家是真的说不出口，毕竟宣誓要讲求真诚嘛」，获网民称赞何猷君够坦白又真诚。

奚梦瑶婚纱被指平平无奇

另有网民羡慕奚梦瑶完美驾驭婚纱礼服，果然是超模：「好靓！Model真系Model，一件平平无奇嘅婚纱都可以著得咁靓！」此外，何猷君与奚梦瑶在法国补办浪漫婚礼后，有消息指，预计于今年9月移师澳门举行盛大答谢宴，届时会宴请未能飞赴法国出席婚礼的亲友。

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