黄智雯高强度表演感筋疲力尽：一切都值得 梁雍婷初尝舞台剧即分饰三角认有挑战

由邓树荣戏剧工作室主办的「第二届香港国际莎剧节」已于6月5日至21日隆重举行。开幕焦点——粤语版莎士比亚四大悲剧之一《奥赛罗》（Othello）自日前首演后，好评席卷剧场。这部由国际知名剧场导演邓树荣执导的作品，将故事背景改编为明末清初，台词融入现代用语及大量广东话粗口，成功拉近古典悲剧与当代观众的距离。至今已火速完成两日三场演出，每场长达三小时，演员的爆发力与体能消耗成为全城热话。

黄智雯反串男性身分演绎

刚凭《薄伽梵歌2025》入围香港舞台剧奖最佳女主角的黄智雯（Mandy），今次挑战从影以来难度最高的角色，反串饰演莎剧经典阴险反派「姚岸高」（Iago）。经过两日三场、每场三小时的极限演出后，Mandy坦言：「作为演员，演莎剧不单是一场体力的极限挑战，更是精神与意志的极度磨练。虽然筋疲力尽，但同时间，真系觉得极度痛快同满足！」她透露角色台词极度密集，性格双面，更要全程以反串男性身分演绎，加上大量粗口台词，情绪与体能压力几近爆煲，但看到观众的热烈反应，一切付出都变得值得。

梁雍婷与黄智雯合作「如梦似幻」

近年于电影圈屡获殊荣的金像奖最佳女配角得主梁雍婷，首次踏足剧场便迎来高难度挑战。她在《奥赛罗》中同样需要反串两个男性角色，同时饰演Mandy的妻子「艾媚娘」（Emilia），一人分饰三角。Rachel感性表示：「我好荣幸可以喺我第一次舞台剧演出就参与呢个作品！能够分别以喜剧和悲剧嘅方式去演绎『奥赛罗』（注：应指角色群中的多重面向），更要同时饰演三个角色，对我嚟讲系一个好难忘嘅体验。体能上系一个好大嘅挑战，感谢同辛苦晒台前幕后每一个岗位。嚟紧嘅场次我会继续努力！」她更笑言，最难适应的反而不是舞台表演，而是「规律的排练作息」，与电影拍摄的日夜颠倒截然不同。作为Mandy的小粉丝，Rachel直言今次合作「如梦似幻」，两人更因剧中大量「迷惑」与粗口对骂戏码培养出绝佳默契。

剧后黎玉清挑战大

剧中男主角「奥赛罗」由实力派演员梁天尺担纲，他将武术的力量与节奏感融入角色，演绎亲手杀妻后自尽的毁灭性崩溃。而第十次与邓树荣导演合作的舞台剧天后黎玉清，则饰演为爱反抗父亲的黛丝德蒙娜，她笑言最大挑战是「在两位靓女旁边饰演最靓的一位」。

