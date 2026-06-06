Dua Lipa花1500万去西西里岛大搞3日婚宴 封路封广场惹居民不满 传派1,000欧罗「封口费」以补偿

英国流行天后Dua Lipa与英国演员Callum Turner于5月31日在伦敦完成婚礼登记后，随即移师意大利西西里岛巴勒莫，展开长达3日的婚宴庆典。整个婚庆活动横跨6月5日至7日，于巴勒莫多个顶级场地举行，据报总花费高达约150万英镑（约1,560万港元）。周五，二人率先以10,000英镑（约10.5万港元）包下巴勒莫现代艺术馆，供宾客下午参观，随后移至馆外广场举行露天鸡尾酒酒会。时装设计师Donatella Versace、歌手Charli XCX及音乐制作人Mark Ronson等被拍到参加酒会。

Dua准备26套服装

派对上，Dua身穿白色露背晚装，低胸露背羽毛长裙，并以Bulgari珠宝点缀全身，优雅动人。Dua据报为婚宴准备了多达26套服装，周六的正式婚宴，则移师巴勒莫附近的18世纪巴洛克风格庄园Villa Valguarnera举行。整个周末，宾客及新人均下榻巴勒莫海边的五星级新艺术风格酒店Villa Igiea，酒店房间已全数售罄，据指Dua邀请了约300名宾客参加婚礼。

有人写字句表达强烈不满

不过，对居民而言却是另一番滋味。婚宴期间，巴勒莫市中心两个公共广场遭全面封闭，附近多条道路亦被封，居民更据报被要求签署保密协议，婚宴期间更全面禁止无人机飞行。有人以意大利文及英文写上「巴勒莫非租用之地」及「我们的广场不是你的客厅」等字句，表达强烈不满。有传婚礼Dua和Callum向受影响居民提供每户约1,000欧罗（约8,600港元）作补偿，惟当地居民对此三缄其口，拒绝回应。