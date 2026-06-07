Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-07 HKT
发布时间：10:00 2026-06-07 HKT

61岁的宝珮如近日接受好友王俊棠访问，忆述了凭借电影《蓝天白云》获得香港电影金像奖「最佳女配角」提名的心路历程。在访谈中，她坦言曾在一场戏中惨遭同剧女演员「真打」，导致脸部严重受伤，红肿了一大片，但她对演戏的热情从未减退，更感恩在该片后，让她最终获得了业界的肯定，自此工作不断。

宝珮如展示拍戏被掌掴受伤照

在访问中，宝珮如谈及最深刻的拍摄经历，她表示在一场需要被掌掴的戏分中，演出她女儿的女演员，要连续掌掴她，为求逼真该场戏更是「真打」。事后宝珮如的脸部出现了严重的伤害，她形容「打我打得我脸都花了」，她在访问中展示了当时拍下的伤势照片。从照片中可见，她的半边脸颊布满了深紫色的瘀伤，情况触目惊心。宝珮如解释，医生诊断为「整个微丝血管爆裂」，需要一段时间才能完全康复。当时打她的女演员，正是2024年凭电影《白日之下》，赢得最佳女配角的梁雍婷。

相关阅读：车祸毁容女星亲解与前TVB御用奸人断15年情真相：佢又冇求婚 澄清非偷食夜场俊男致分手

宝珮如曾入围金像奖最佳女配角

宝珮如虽然遭遇过不快的经历，但她凭借在电影《蓝天白云》中饰演一位悲情母亲的角色，演技大获好评，脱胎换骨的表现让她同时获得了第37届香港电影金像奖「最佳女配角」提名。她感触地对王俊棠说：「说起来大哥，我被提名后才是真真正正开始进回这个圈。」她认为，这次提名不仅是对她演技的肯定，更是她重新出发的标志。

宝珮如车祸毁容婚后未有儿女

宝珮如的初恋男友是TVB「御用奸人」骆达华，二人相恋长达15年，可惜两人最终未能开花结果，和平分手 。更不幸的是，在1999年，宝珮如遭遇严重车祸，导致毁容及下颚面骨尽碎、盘骨碎裂，一度陷入人生最低谷。 直至遇上了现时的圈外人丈夫邓秋雄，二人于教会认识，拍拖两个月，便于2011年闪婚，虽然未有儿女，但一直恩爱至今。

相关阅读：宝珮如约圈中好友庆祝花边婚 曾恋骆达华遇车祸毁容不育 老公不离不弃扶持多年

最Hit
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
18小时前
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
17小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
4小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
13小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
3小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
20小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
3小时前
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
安德尊背宋芝龄「强吻」拍档玩大咗？遭林秀怡推倒在地两脚朝天 网民：打老人家系唔啱
影视圈
16小时前
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
医生教室
2026-06-05 17:00 HKT
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
16小时前