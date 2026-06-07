宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星

61岁的宝珮如近日接受好友王俊棠访问，忆述了凭借电影《蓝天白云》获得香港电影金像奖「最佳女配角」提名的心路历程。在访谈中，她坦言曾在一场戏中惨遭同剧女演员「真打」，导致脸部严重受伤，红肿了一大片，但她对演戏的热情从未减退，更感恩在该片后，让她最终获得了业界的肯定，自此工作不断。

宝珮如展示拍戏被掌掴受伤照

在访问中，宝珮如谈及最深刻的拍摄经历，她表示在一场需要被掌掴的戏分中，演出她女儿的女演员，要连续掌掴她，为求逼真该场戏更是「真打」。事后宝珮如的脸部出现了严重的伤害，她形容「打我打得我脸都花了」，她在访问中展示了当时拍下的伤势照片。从照片中可见，她的半边脸颊布满了深紫色的瘀伤，情况触目惊心。宝珮如解释，医生诊断为「整个微丝血管爆裂」，需要一段时间才能完全康复。当时打她的女演员，正是2024年凭电影《白日之下》，赢得最佳女配角的梁雍婷。

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宝珮如曾入围金像奖最佳女配角

宝珮如虽然遭遇过不快的经历，但她凭借在电影《蓝天白云》中饰演一位悲情母亲的角色，演技大获好评，脱胎换骨的表现让她同时获得了第37届香港电影金像奖「最佳女配角」提名。她感触地对王俊棠说：「说起来大哥，我被提名后才是真真正正开始进回这个圈。」她认为，这次提名不仅是对她演技的肯定，更是她重新出发的标志。

宝珮如车祸毁容婚后未有儿女

宝珮如的初恋男友是TVB「御用奸人」骆达华，二人相恋长达15年，可惜两人最终未能开花结果，和平分手 。更不幸的是，在1999年，宝珮如遭遇严重车祸，导致毁容及下颚面骨尽碎、盘骨碎裂，一度陷入人生最低谷。 直至遇上了现时的圈外人丈夫邓秋雄，二人于教会认识，拍拖两个月，便于2011年闪婚，虽然未有儿女，但一直恩爱至今。

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