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詹天文7.11开骚告别细路女 「妈妈」乐易玲激赞前途无量

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-06 HKT
发布时间：21:45 2026-06-06 HKT

歌手詹天文（Windy）今天现身尖沙咀出席《Windy詹天文 CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》记者招待会，正式宣布7月11日将在麦花臣场馆举行首个个人演唱会，一众「天文台」（歌迷暱称）、传媒及嘉宾到场支持，场面热闹，Windy开心畅谈筹备演唱会的心情：「我知道可以开骚一刻喺到上紧堂，心情又开心又感动又百感交集。由参加《声梦传奇》到依家，一步步行到今日，好多谢公司、家人同所有粉丝嘅支持。」并透露演唱会命名为「CHAPTER ONE」，对她而言别具意义：「上年我推出咗一首歌叫《序章．结局》，每个人嘅人生都有一个序章，我呢几年喺度装备紧自己，ready紧自己，就系一个Chapter one去开属于个人嘅演唱会，所以觉得好特别。」又表示演唱会将呈现自己不同阶段的成长与蜕变，希望歌迷能够从中感受到她的真诚与热情。

Windy已进入密集排练

谈到演唱会筹备进度，Windy表示目前已进入密集排练阶段：「我想尝试摆脱细路女嘅感觉，我已经长大喇，唔再系当初嘅小妹妹，所以演唱会上嘅舞蹈会由Jazz变成Hip Hop，有小小型格。」她更预告演唱会将有惊喜环节，至于周边产品方面，她笑言：「知道粉丝好想买嘢留念，我哋设计咗一啲特别嘅周边，希望大家都钟意。」

邵氏兄弟控股有限公司执行董事乐易玲专程到场支持，她大赞Windy：「呢个女真系乖到不得了，第一次见佢系14岁，依家高咗又越嚟越靓，好勤力读书又叻，每一样嘢交俾佢，佢真系超额完成。5月1号我哋喺天河体育馆有一个大型活动，我哋安排Windy去做一个表演嘉宾，咁大个体育馆，佢一开声好多领导都觉得佢好靓同埋惊为天人，可以想像佢演唱会嘅时候可以几靓，佢嘅歌声比我哋预期中更加好，所以Windy嘅前途真系无可限量，依家先至20岁，真系有康庄大道喺前面，加油！」Windy闻言感动表示：「我爱你乐小姐，我一定会做好㗎！」乐小姐亦回应她：「我都爱你，你冇辜负大家，每年都同你开（骚）。」引来台下粉丝疯狂尖叫。活动尾声，Windy即场演唱一歌曲《没有你的新学期》，其后更走到台下与一众「天文台」拍摄大合照，近距离互动，场面温馨。

Windy表示嘉宾唔只一个

记者会后Windy接受「新城八大家」访问，坦言心情既紧张又兴奋，并透露每日都为个唱积极备战：「我屋企楼下就有一个健身室，所以每日早两个钟起床去健身，希望自己可以Fit得嚟有肌肉线条。」被问到可会展示「马甲线」，她笑言：「其实我朝早起身用力缩嘅时候系有一啲嘅，但希望到时可以自然流露出嚟。」她又透露造型师曾问她衣服想短一点还是长一点，但她对自己信心未够，要视乎情况而定。

谈到演唱会嘉宾，Windy大卖关子，表示是一位「很神秘的嘉宾」，而且不只有一个。至于可有信心加场？她坦言：「期望！」提到与乐易玲在台上互相「示爱」？Windy表示：「乐小姐真系好似一个妈妈，佢成日教我好多嘢，叫我要努力，所以我真系好感谢乐小姐。」对于乐小姐预告会为她每年举行演唱会，Windy理解为每一年都要再进步多一点：「我觉得我需要继续装备自己，呢个只系Chapter 1，希望之后会有更多嘅Chapter。」

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