前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」

90 年代 TVB 小花简佩筠曾活跃于娱乐圈，参与过不少剧集的演出，曾在《阿Sir早晨》饰演黎明妹妹、古天乐女友「祝中平」，《神雕侠侣》饰演「陆无双」以及《大闹广昌隆》饰演「陆晓彤」而为人熟悉。不过在 1997 年退出娱乐圈后，简佩筠弃演从商，并已移民瑞士。

钟洁怡分享与简佩筠合照

简佩筠为了生意仍会瑞士、香港两边飞，淡出多年仍与圈中人保持联络。日前，钟洁怡在 IG 贴上与简佩筠的合照并说：「今日见返多年好友，多年冇见，突然之间缘份到了。多谢你为我祈祷。虽然祈祷嘅时候，我的眼泪不断流下，我知道我嘅伤口还未痊愈。但是你给我的说话，我又释怀了一点点。我都希望你所有事，事事顺利。」

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简佩筠保养得宜亲切感十足

相中所见，简佩筠留着一头齐肩的深色中长发，保养得极为得宜，肤色白皙紧致，面颊饱满且带有自然的红润光泽，眉眼弯弯，双眸清亮有神，笑起来时神情温柔、亲切感十足，几乎看不出岁月的痕迹。她的衣着展现出知性、优雅的熟女魅力，眉宇间依然保留着当年饰演「陆无双」时那股标致与独特的倔强英气，带有一种轻松干练的商界女强人风范。

简佩筠离开娱乐圈后，选择重新投入学业，当时往美国重新修读学士学位课程，并于加州大学尔湾分校（University of California, Irvine）经济学系毕业，现为瑞士护肤品牌亚洲总代理执行董事。简佩筠在 2016 年因与生意拍档有纠纷，而再度成为新闻人物，她曾在访问影片中哭著分享，自己与生意伙伴合作经营护肤品品牌，声称对方以合并业务方便上市为由，要求她转让商标。

简佩筠血本无归致两度流产

岂料对方竟私下将品牌卖给上市公司，令简佩筠血本无归。她形容当时感觉像被人抢劫，还反过头来被指控是贼。纠纷为她带来巨大压力，更被前拍档骚扰，情绪一度崩溃，导致她两度流产。医生告知她怀孕机会极微，近乎终身不育，由于丈夫是九代单传，当年的经历对她和家人打击甚大。

幸好，丈夫 Justin 一直对她不离不弃，陪伴她走过人生低谷：「佢从来冇喺我面前，做过一次表情、讲过一句说话，因为佢知道，如果佢表现出唔开心，会令到我更加伤心。佢真系从来都冇。我知道佢好爱我，我都会内疚，好似我嘅事业令佢冇咗两次BB。虽然遇到呢啲又大又难嘅事，我都会安慰自己，每个人有自己故事，哭哭啼啼埋怨系冇用，咬实牙关行过去，回头望可能只系挫折，我哋互相鼓励，好感恩老公喺身边！」

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