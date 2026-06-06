高钧贤为1岁半囡囡豪掷千万买九龙塘楼 黄长兴分享子女入学心得 : 最重要都是面试

高钧贤和黄长兴今日（6日）到湾仔会展为第五届「香港潮州节」演唱。二人同是2005年《香港先生》，参选完《香港先生》后虽然合作不多，但一直保持良好友谊关系，直至去年于抖音平台演出了一个综艺骚，二人与沈震轩及梁竞徽组成「好犀利」男团一起演出。黄长兴称，过往自己一直是演戏为主，唱歌经验不多，今日唱歌时没有忘记歌词，所以给自己80分。

高钧贤不介意「幸福肥」

高钧贤现主力在内地发展，一个月前于深圳开了一间咖啡清吧，他透露，因为还有自己品牌的服装，咖啡清吧内还有舞台可以让他做直播带货，其实他不是靠一杯杯咖啡去赚钱，只希望能够聚到更多人一起多作交流和赚取合作项目。高钧贤坦言承认，为一岁半女儿高子琳（Liona）日后入学着想，去年尾在九龙塘豪掷二千二百万置业，并感到该单位连车位价钱好抵，主要是为好校网，自己驾车回内地也很方便，早前高钧贤被网民取笑他发福，他也感到正常，因他之前一直忙于直播和开餐厅，的确肥了10磅，不过他庆幸自己最后才肥上面，所以都不太察觉，现在已不是香港先生，已经是爸爸了，但其实再锻炼应该可以保持到。高钧贤组了一支明星篮球队，女儿闻其队歌响起即时会起舞扭动十分可爱，高钧贤笑言：「女儿出生直到现在我都没一天离开过她，以前遇上长期离开的工作都推掉，每天都是伴着女儿，所以我喜爱的音乐和篮球，女儿都会喜欢，而她真的很有音乐细胞。」

黄长兴与儿子齐学中文

黄长兴三个孩子全部都不是读国际学校，高钧贤称，这方面要向黄长兴求教，希望女儿可以做黄长兴仔女的学妹，望透过黄长兴的「光环」能入读心仪学校，黄长兴表示，其实入学最重要都是面试那一关，更温馨提示:「你或你太太会好辛苦，我可以分享面试经验，不过我觉得小朋友是什么性格就入读什么学校。」黄长兴说现在儿子的中文比自己好，但这正好可让他跟儿子一同学习中文，有时黄长兴反问儿子，从而令儿子增加兴趣去思考及真正学懂。