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Ivy So捧英格兰自嘲「灯神」 孖COLLAR队友通宵追看世界杯 邀Teller加入伟豪FC玩「多人运动」

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-06 HKT
发布时间：18:45 2026-06-06 HKT

苏雅琳（Ivy So）、王伟俊（Teller）今日（6日）出席世界杯直播宣传活动，准备为四年一度球坛盛事打响头炮。Ivy So于活动上与粉丝球迷近距离互动玩游戏，手捧两个足球考验平衡力；Teller亦浑身解数以铁臂及双腿尝试夹住最多足球数量，大骚强劲臂弯肌肉线条。

Teller曾入选学校足球队

Ivy So与Teller受访时均表示已准备迎接世界杯开锣，无惧时差挨眼瞓直击赛事，Ivy笑言如果球赛翌日没有工作，将会购买大量零食观赛：「买定宵夜，眼瞓嘅时候食嘢先可以保持清醒！」。Ivy So透露自小会一家人观赏世界杯球赛，但往往会与胞弟率先睡倒；近年则会与COLLAR队友邱彦筒（Marf）、王家晴（Candy）等伟豪FC（陈伟豪足球学校）成员一同观赛，希望最少能够直击四强与决赛；Teller则打算约同届造星出道的组合ZPOT睇波，早前亦一同合作录制世界杯直播主题曲：「唱主题曲饶舌嘅时候，谂起自己踢学界全速用11秒跑100米嘅冲劲！」Teller自言于中学阶段曾入选学校足球队：「贪我跑得快可以踢走个波，但只系踢过一两场，其余都长坐冷板櫈！」毕业后虽然转投榄球队，但透露将会重新踢足球，Ivy更邀请Teller于周六日与伟豪FC队伍练习，一齐参与「多人运动」，夸口指：「我得闲就会踢，一来球队多朋友，二来多人运动都系大家一齐好玩啲！」但笑言不敢与萤花女足的高手对战，曾试过一齐练波发觉萤花位位球员都不锡身：「佢哋个个都好搏！反而会逼我锡身，叫我唔好去咁尽！」

Ivy自爆买波「小赌怡情」

Ivy So目前力捧英格兰赢世界杯，但自嘲「灯神」请大家不要跟队，更自爆会在世界杯期间投注爱队，让自己更投入观赛：「小赌怡情啦！第一次买波系19岁，凌晨温书好闷就开场波睇，通常赔率低先赢到钱。（最多赚几钱？）我买亲都只系十蚊廿蚊，赔率得零点几，赢得一蚊两蚊！」力捧比利时的Teller则表示从未试过投注，今年若看准机会或许会一试。

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