李昭南不幸「食波饼」眼角红肿 带「萤花」应援物赴美睇世界杯 Kathy仔力撑未来老爷夏雨「好Nice」

ViuTV节目《足球女将2》中「萤花足球队」成员Kathy仔（王颂茵）、Wingki、Rose及Tong Ming等今日（6日）到将军澳出席足球活动，会上揭晓蒙面钢门就是有「香港钢门」之称的叶鸿辉，而萤花队员亦逐一射门，期间Loklam射波被扑救后，足球省到主持李昭南，事后李昭南左眼角位微肿，她拿著冰袋敷受伤位置。

李昭南带定空箧买纪念品

李昭南与Kathy仔一起受访，提到李昭南刚才食波饼，她笑言与「萤花」一直共同进退，亦经历很多，包括淋雨和食波饼，她明天将起程到美国报道世界杯，她兴奋指带定「萤花」应援物，就像带了整队入场一样。李昭南透露今次将会到当地约一个月，期间最少会观看三场赛事，当中包括自己喜欢日本队、英格兰及葡萄牙，笑言若看到日本球星，希望能叫他们鼓励「萤花」及跟他们说香港有很多人有看《足球小将》。李昭南又笑言由于有太多人叫她买纪念品，所以将会带定一个空箧去搜罗，因去美国后的工作由同事顶上，所以要报答他们。

Kathy仔同黄奕晨睇波零拗撬

对于李昭南可到美国观看世界杯赛事，Kathy仔坦言觉得羡慕，又坦言有想过买飞入场，但发现原来好难买。她又指自己2018年入行，今年经历第3次世界杯，又谓会约同事一起去睇波，问到与男友黄奕晨睇波时，会否会因支持不同的球队有拗撬？她笑言自己很善良，跟男友也没有特定支持哪一队，所以不会有这种情况发生。另外，提到未来老爷夏雨早前卷入杨思琦被欺凌的风波，Kathy仔谓不清楚事件，问到男友爸爸是否很和善，她说：「其实同我细个睇电视一样，好Nice！」