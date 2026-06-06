TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 周一晚9点半播洪永城黄翠如《走过历史大地》

陪伴无数香港人成长的TVB黄金时段「三线剧」，在维持约40年后迎来历史性巨变！过去由80年代开始，晚上8点播处境剧、8点半及9点半连播两套长剧，是大家惯以为常的铁三角排阵，但TVB于《2026 TVB年中节目巡礼》中宣布变革，正式取消9点半时段的剧集，改由自制重点综艺顶上，打头阵的是黄翠如、洪永城合作的《走过历史大地》。这项新调动彻底打破了黄金时段连播三剧的传统，宣告「1套处境剧+2套长剧」的标配正式走入历史，黄金时段将全面转向自制长剧加上重点综艺与生活资讯节目的新模式。

周一起9点半播《走过历史大地》

翻查80年代开始的无线电视翡翠台节目表，最初在晚上8点播出的处境剧是《香港81》，此时段45年来播出多部经典处境剧（TVB曾一度将处境剧时段改至晚上10点及其他时段播出），而现时《爱回家之开心速递》仍稳占8点档，至于7月该剧大结局后的新处境剧安排，亦成为大众关注焦点。晚上8点半（早年一度改为8点播长剧）的正剧时段，曾播出1983年黄日华版本的《射雕英雄传》、《公主嫁到》、《法证先锋》系列、《新闻女王》系列等；晚上9点半（早年一度改为9点播长剧）则曾播出《金枝欲孽》、《使徒行者》、《踩过界II》、《金式森林》等，近年通常被安排播映外购剧。最新公布将顶上9点半播映档的节目，是于6月15日（周一）首播的电视史上首个融合「真人与AI」的旅游资讯综艺节目《走过历史大地》。节目由相隔7年再度合作的黄金搭档洪永城与黄翠如主持，一连10集、横跨两周，紧接外购剧《成何体统》后播出。两位主持将带领观众走访埃及开罗、乐蜀、阿斯旺，意大利罗马，英国伦敦及法国巴黎等历史大地。新排阵实施后，晚上8点继续播放经典处境剧（如《爱·回家》系列），8点半则集中火力播放精选的港产剧集或合拍剧集，9点半至10点则改播最强自制综艺，引领观众适应全新的晚间收视习惯。

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外购剧收视未见起色

TVB决心告别维持多年的「三线剧」文化，主因在于近年9点半外购剧收视疲弱。随著本地制作萎缩，TVB 自2021年起大幅在该时段播放外购内地配音剧，2026年更增至至少6套，包括《宿敌契约》、《欢乐茶饭》、《机智女法医2》、《大生意人》、《成何体统》和《女法医解密》。由于外购剧多非首播，观众看电视的意欲大减，虽然2018年《延禧攻略》曾创下31点收视奇迹，但此后外购剧收视未能再创惊喜。为此，TVB决定收回时段，将资源重新集中于自家制作的优质品牌节目，以重夺收视主导权。

《走过历史大地》结合AI技术

作为变阵先锋的《走过历史大地》亮点十足，节目组特别与企业传讯部品牌传播科 CID合作，结合AI技术与实地拍摄重塑震撼的历史大型现场。两位主持得以跨越时空，与法老王、拿破仑、邱吉尔等历史伟人零距离接触，甚至亲历二战与巴黎铁塔兴建。CID助理制作经理吴子峰表示，团队自今年2月起花了数个月全力制作，而洪永城与黄翠如有趣打闹、创意十足的生动配音正是节目灵魂，令AI场景与人物更具温度，真正让历史活了起来。

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