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TVB外购剧奇迹不再？ 首个AI旅游综艺节目《走过历史大地》打破40年双线剧传统 强势杀入9点半

影视圈
更新时间：17:30 2026-06-06 HKT
发布时间：17:30 2026-06-06 HKT

TVB早前举行《2026 TVB年中节目巡礼》，今年主题为「TVB唔止电视咁简单」，下半年将会推出多管齐下的新媒体与多元化项目。6月15日（周一）晚上9时30分推出电视史上首个融合真人兼AI旅游资讯综艺节目 《走过历史大地》，主持由最佳拍档洪永城和黄翠如担任，二人相隔7年再度合作拍摄旅游节目。首播消息公开后，在网上掀起不少回响。

黄金时段迎来历史性的变化

今次《走过历史大地》将紧接外购剧《成何体统》后播出，这个安排令不少人感惊讶，皆因陪伴无数香港人成长的黄金时段「1套处境剧＋2套长剧」阵势，维持近 40年后终于迎来历史性的变化，这项调动彻底打破黄金时段「必播长剧」的传统，改由一连10集、横跨两周的30分钟最强综艺顶上，届时洪永城和黄翠如走访埃及的开罗、乐蜀、阿斯旺，意大利罗马、英国伦敦、法国巴黎的历史大地，探讨历史迷团。

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「双线剧」是香港电视史极具代表性排阵

「双线剧」是香港电视史极具代表性的排阵文化。所谓的「双线剧」，指的是晚上8:30分至10:30分黄金时段，一连播放两套不同题材的长篇电视剧集。随著港剧本地制作萎缩，加上内地古装大剧崛起，TVB自2021年起大幅将晚上9:30时段改为播放外购内地配音剧集，由2021年仅1套增至2026年至少6套，当中包括《宿敌契约》、《欢乐茶饭》、《机智女法医2》、《大生意人》、《成何体统》和《女法医解密》，大多数更非首播内容，变相间接令观众减少收看意欲，虽然2018年播出的《延禧攻略》曾录得31点收视，为外购剧创下「奇迹热潮」，但往后播出外购剧，收视却未见惊喜，有见及此，TVB索性来一个大刀阔斧的改革，将9:30时段改为播放自己制作的综艺节目，这意味著以往「1套处境剧+2套长剧」的标配正式走入历史，黄金时段将转向「港产自制长剧+重点综艺/生活资讯节目」的新模式。

《走过历史大地》彻底打破传统

为了「实现狂想、穿梭时空」，《走过历史大地》制作组与企业传讯部品牌传播科 CID（Creative Imaging Department）携手合作（以下简称CID），结合AI及实地拍摄重塑一个又一个历史大型现场，洪永城和黄翠如先后走访了意大利罗马、英国伦敦、法国巴黎、埃及开罗等，透过AI与历史伟人包括法老王、拿破仑、邱吉尔等零距离接触之余，还经历了第二次世界大战、见证了巴黎铁塔兴建一刻，甚至被安排参与搭建金字塔，以最新手法玩转历史经典。由于节目涉及大量历史场景及历史人物，CID团队自今年2月起花了数个月时间全力制作兼备节目叙事及视觉体验的节目内容，CID助理制作经理吴子峰指在AI制作部分，2位主持的生动配音将是灵魂所在：「佢哋有趣打闹又创意十足嘅配音，令AI历史人物同场景变得更有温度。科技令我哋有机会重现历史，但真正令历史活起嚟，始终系人与人之间嘅交流，所以2位主持最真实嘅反应同火花相当重要。」

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