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爆谷一周｜阿Dee视ERROR为强大后盾 Alton Lokman唔担心MIRROR去留

影视圈
更新时间：15:47 2026-06-06 HKT
发布时间：15:47 2026-06-06 HKT

ViuTV全新一季《爆谷一周》载誉归来，明晚播出的一集邀请到ViuTV新剧《喜剧开场》导演罗耀辉，以及三位主演杨乐文（Lokman）、王智德（Alton）、何启华（Dee）担任嘉宾。本剧改编自同名日剧，被问到如何重新演绎港版时，Lokman透露大约在开拍前一星期，他就决定不要太执着于追求原著的还原度，反而当成一个全新角色去演，希望带给观众更多趣味。

阿Dee「利用」三人友谊

Alton坦言虽然香港人自小已接触不少日本文化，习惯了日文的表达方式，但当相同的台词改以广东话演绎时，就会显得有些突兀不自然，为此他与Lokman、Dee以及幕后团队亦进行过多次沟通。至于阿Dee则笑言，今次要好好「利用」他们三人之间的友谊，将三人由出道前认识至今的种种经历，以及多年培养的默契和感情融入角色中，令角色更加立体。

Alton认为MIRROR成员各有专长

剧中Lokman、Alton和阿Dee组成的剧团「红白蓝」面临解散，谈到现实中有否想过各自的组合，日后会有解散的一天？阿Dee即回应：「我哋（ERROR）day one都系四个人独立咁出现，再组成一队，所以究竟最后系解散定继续一齐，都系四个人嘅意见，唔系我一个人可以控制到。每个人成长去到唔同阶段，都有唔同需要同追求，当然我相信我哋都好珍惜呢个团队。我会谂ERROR系我一个强大嘅后盾，但后盾唔系去到最紧要嘅时刻都唔会用，因为佢永远摆喺背后。」Alton就认为MIRROR每位成员各有专长，因此在不同领域都有所发展，不过大家亦会不时投入团队工作。面对大众对组合去留的关注，他说：「我地就算依家好多时候都自己做自己嘢，咁点解要好刻意去担心之后呢？不如处理咗呢一刻眼前嘅嘢先。」身旁的Lokman亦表示同意。

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