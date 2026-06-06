前TVB咪神主播孙雪祺列港漂3大死穴 劝告三类人别来香港 一种人注定碰壁？

34岁的前TVB财经主播孙雪祺，有新闻界「咪神」之称，2023年离巢后转战教育界，近日她在社交平台发布一段名为「真的别来香港」的影片，以自身从主播台走到大学讲台的经历，分享她眼中三种不适合在香港发展的人，引发网民热烈讨论。孙雪祺在影片中首先点出，第一种不适合来港发展的是「总想著走捷径，靠人情世故走天下的人」。她直言在许多地方，遇到问题的第一反应可能是送礼、拉关系，但在香港这套「人情逻辑」往往行不通，甚至可能触碰底线被廉署（ICAC）调查，她强调香港的底层逻辑是「合约精神和专业主义」，职场上更看重专业能力，而非人脉关系。

孙雪祺指香港制度高于人情

孙雪祺接著提到第二种不宜在港发展的是「缺乏契约精神，试图破坏规则的人」。孙雪祺指出，有些人可能习惯了「差不多就行」或「特事特办」的模糊地带，但在香港「制度永远高于人情」。一旦试图破坏既定的职场规则，失去的不仅仅是一个机会，而是整个行业对你的信任。在她看来，诚信和规矩是在香港职场里最宝贵的通行证。

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孙雪祺称持续学习免被淘汰

孙雪祺最后指出第三种人是「缺乏重启的勇气，和停止持续学习的人」。她表示，香港的节奏和更新速度飞快，这里没有真正的稳定和铁饭碗，更不相信一劳永逸。若想在香港找到高薪且有挑战性的工作，就必须不断更新自己的知识库，她警告原有的知识，可能两三年就会自然被淘汰。

孙雪祺拥夸张身材撞样陈滢

回顾孙雪祺的职业生涯，她毕业于上海师范大学英语系，2017年在香港中文大学新闻系硕士毕业，翌年1月加入无线新闻任国际组编辑。短短两个月后，她因甜美外型及惹火身材被推上幕前，由于外貌有点似艺人陈滢，而获封「新闻界咪神」，她先后主持《普通话财经消息》、《交易直播室》等节目。直至2023年她离开TVB，宣布参加央视《主持人大赛》寻求转型。2024年，她成功转职为大学讲师，初期任职于香港城市大学媒体与传播学院，其后再转到香港教育大学任职，并升呢成为副课程主任，网民 纷纷指她是人生胜利组。

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