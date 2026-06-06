Taylor Swift结婚细节首曝光 传7.3包下纽约MSG举行世纪婚礼 逾千宾客「地狱级」保密全神隐出入

美国流行天后Taylor Swift与美式足球球星Travis Kelce的婚礼部署持续引发全球关注，最新消息传出二人将于7月3日在纽约麦迪逊广场花园体育馆（MSG）举行婚礼，到场见证的宾客多达逾1,000人。

Taylor婚礼列入纽约市7月重大活动名单

事件之所以广受关注，部分原因在于纽约警察局局长Jessica Tisch于上周一预算听证会上的一番话。她以半开玩笑的语气，将Taylor的婚礼列入7月纽约市重大活动名单之中，无意间令外界几乎确认婚礼将在纽约举行。

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主办方计划以专用「黑色巴士」接送宾客

场地选择上，MSG设有多个入口、安全后台区域及完善的保安基础设施，长期服务运动员、音乐人及高知名度宾客，被视为极具操作可行性的选择。同时，场馆内部完全没有向外窗户，摄影师无从拍摄，加上设有地下停车场，宾客可以在毫不惹眼的情况下进出，保密程度极高。 据悉，主办方的保安安排涉及纽约警方及多间私人保安公司，场馆周边街道更预计需要封闭。宾客入场方面，主办方计划以专用「黑色巴士」接送宾客，采取多个到达时间及专属落客点等安排，并利用MSG的后台走廊及货运通道，避免宾客出现在公众视野之中。

婚礼受邀嘉宾星光熠熠

受邀嘉宾星光熠熠，歌手闺密Selena Gomez、Haim三姊妹、超模Gigi Hadid及Cara Delevingne等均在受邀之列，其中Gigi Hadid及Selena Gomez更被传出将担任伴娘。Travis一方则由胞兄Jason Kelce担任伴郎，Patrick Mahomes及儿时好友Aric Jones等亦在伴郎团之列；Taylor则将由父亲Scott Swift牵手步上红毯。

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