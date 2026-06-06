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詹天文7月麦花臣首开个唱 设VIP门票享1对1合照及睇彩排 挑战Hip Hop舞摆脱「只唱高音」形象

影视圈
更新时间：03:40 2026-06-06 HKT
发布时间：03:40 2026-06-06 HKT

詹天文（Windy）将于7月11日在麦花臣场馆迎来首个个人演唱会《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，宣告她的歌手历程正式踏入全新篇章。票价分别为三种，其中最贵的VIP门票粉丝福利包括观看彩排、1对1合照及现场签名一个。

詹天文认为开个唱是成长里程碑

今次首开个唱是Windy成长的里程碑，更是无惧未知的新起点，面对前方更宏大的音乐课题，她满怀跃跃欲试的兴奋与热忱。Windy因在广州的大部分时间都用在学业上，唯有早起做运动，希望能锻炼出一副又靓又充满力量的身材，她表示：「第一次开个人騒就好像经历了很多不同的事情后终于得到回报，自己一直以来也算努力，我觉得今次演唱会有如一个奖励，对我来说是很感恩的一件事，当然现在的心情是很紧张和很兴奋，希望届时在麦花臣现场看到我的粉丝为我的演出感到骄傲。

詹天文望练出肌肉展示线条

Windy透露现时已开始筹备个唱，舞台服饰也会尝试新的风格：「因为大家对我之前的印象可能是比较细路女，所以今次我的个唱要让大家看到我已经成长。如果今次Keep Fit真的能练出一些肌肉线条，我将在台上展示给大家欣赏，否则只能再次保守。」

詹天文挑战Hip Hop舞蹈

Windy表示已和排舞师相约排舞时间，希望今次能挑战Hip Hop舞蹈：「之前跳的风格比较jazz，所以希望今次能带给大家一些比较有型的舞蹈。也希望能透过今次演唱会让大家脱离对我固有的

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