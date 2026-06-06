刘德华出品《舞台山庄》十周年 《你好，打劫！Return》8月香港再度公演 麦沛东「消费论」点击破370万

由刘德华作为出品人的《舞台山庄》自2016启动至今已有10个年头，期间公演的项目包括两度公演的《寻找快乐时代》、《你好！》系列之《你好，打刧！》、《你好，打刧！Reunion》及即将于8月份公演的成立10周年焦点呈献《你好，打刧！Return》。《你好！》系列由2024年首度公演后，反应热烈，先后以不同台前幕后班底配搭重演。《你好，打刧！Return》除了原有的班底麦沛东、李芯駖@COLLAR、巢嘉伦外，还加入新阵容包括：何启华、陈湛文、 王俊杰，而原本于剧中饰演银行经理的鲁文杰，今次晋升为该剧的导演，注入一些崭新故事元素，为观众带来不一样的新版本。

刘德华参与首围读为各岗位打气

《你好，打刧！Return》将于8月21日至9月6日在湾仔艺术中心演出20场，日前剧中演员麦沛东（麦东）、李芯駖@COLLAR、巢嘉伦（阿巢）与新加入的成员何启华（DEE）、陈湛文（Peter）、 王俊杰（Romeo）等，跟升任导演的鲁文杰（Simon）展开首次围读，而身为出品人的刘德华亦为座上客为各岗位打气。虽然首次齐人聚首一堂，但大家却表现得很有默契，且不时交流意见，现场充满欢乐气氛。

李芯駖自转舞姿令麦沛东叹为观止

而大家对该剧元老演员麦东（麦沛东）在剧中一口气念出一段「消费论」印象尤深，就连排练大家也拍掌叫绝，近日剧团将这精采片段于网上平台分享，点击流量超过370万，可见与民生息息相关的贴地话题，大家分外有共鸣。而李芯駖@COLLAR台上自转式舞姿也不遑多让，连同台演出的麦东也叹为观止，而上次公演时捧场的阿Dee（何启华）和Peter也津津乐道的说：「我们看到李芯駖@COLLAR跳得如此精采，都想跳埋一份！」在旁的麦东如找到舞伴的表示欢迎大家一起共舞，且不经意的踢爆上一次演出排练时，跳得投入的李芯駖@COLLAR险些踩中躺在地上的他，当刻眼明手快的自己也立时缩手，笑言逃过一难的说：「李芯駖@COLLAR这忘我嘅自转舞姿，可见其演出何等的投入，实在令我很感动，万分欣赏。」

麦沛东下了不少苦功

提到网上的一段念口簧「消费论」获不少给网民赞赏，麦东坦言这段演出自己下了不少苦功，但每次上台诠释这段戏仍感到压力。不过他收到风这一段戏可能会加入新元素，为观众带来惊喜。李芯駖@COLLAR对于新成员的加入，坦言起到一个冲击作用，初次围读交手已感受到另一番的奏感；而Peter和Dee异口同声的说：「我们番看了好几遍这个剧，各人的精采演出，我期等与大家多些交流，了解更多这个剧本，现在我们俩要坐箭，及早追上大家的步伐。」

鲁文杰首任导演感压力

此外，好一阵子没担任舞台剧导演的鲁文杰，今次委以重任，感觉有一定压力的说：「之前我在剧中饰演经理，今次摇身一变为导演，我希望可以早日pick up这个岗位，但经过刚才大家的围读，眼见大家的投入和交流，立时收集了不少意见数据，令我犹如打了一支强心针，深信会为这个剧升华，推进一个更精采的版本。」他同时感谢遇上一班很努力的出色演员和一个好剧本：「剧中同样是元老主演之一的巢嘉伦，在今届「香港舞台剧颁奖礼」上赢得「最佳男配角」（悲/正剧）之余，他亦凭我们这个剧获得提名，虽然分别是两个剧，但证明其演出得以肯定。今次在剧中也来了一位新人 王俊杰（Romeo），饰演大学生一角，他自己来casting，凭努力争取演出机会，所以新旧演员共冶一炉，希望擦出新火花，加上适逢『舞台山庄』成立10周年，大家都会付出十二分精神的精采演出。」

