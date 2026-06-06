77岁于洋自揭心血管闭塞险死盆骨现骨枯 豪言「花光积蓄拒留下一代」两子真实反应曝光

70年代电影小生于洋入行逾半世纪，两度离巢TVB，移居加拿大生活多年，近年享受凑孙乐。于洋最近难得返港与朋友见面，并现身资深传媒人汪曼玲的网上频道《快拍．曼镜头》访问，自揭曾因心血管闭塞险死，豪言要花光所有积蓄，不留给两子。

于洋心脏剧痛如针刺

已经77岁的于洋面对镜头总是精神奕奕，原来在2007年曾与死神擦身而过。于洋忆述当年突发心血管闭塞，至今仍心有余悸：「𠮶时突然间透唔到气，心口痛到好似有针咁拮落去。」于洋透露当时心血管足足塞了「两条半」，甚至一度以为自己会命丧当场。

幸而于洋平日有做运动的习惯，临危不乱下进行自救，强逼自己放松，并转用口来深呼吸，成功争取时间到医院治疗。当时医生见状立刻为于洋进行手术，最终通了血管，并放入两个支架，为于洋捡回一命。

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于洋拒做「守财奴」留钱畀仔

经历过生死关头，加上外国开放的文化影响，于洋对财富的看法非常豁达。提到两个极之听话孝顺的儿子，于洋笑言从未打算将辛苦赚来的钱留给二人，更经常与儿子们开玩笑：「我成日同我啲仔讲，『喂！老窦咁辛苦揾钱，梗系自己使晒先啦，仲留畀你？你傻㗎？』」

于洋的两个儿子亦十分生性，对父亲的决定表示赞成，还反过来安慰于洋：「老窦我知啦！你使晒啲钱先啦。」于洋指一家人相处如外国人般轻松幽默，还给予母亲银行卡，相当孝顺。于洋指太太是家中的「财政大臣」，大赞爱妻将家庭打理得井井有条，并给予他极大自由度，就算于洋喜欢去赌场，试过一晚输十多万美元，仍没有管束。

于洋踢沙包致盆骨碎裂

于洋除了心脏问题，早前又在加拿大接受髋关节手术。一向热爱运动的于洋，早前在健身室未做足热身，便兴奋踢沙包，起初以为只是普通扭伤，返回加拿大后经细仔提醒去照X光，才惊觉盆骨受伤出现骨枯，需要入院进行盆骨置换手术。

于洋手术后三日落地

于洋庆幸过程却相当顺利，手术只用两小时便完成，而且于洋的康复速度更令医生震惊：「我三日之后已经起身行得，第一日落床，第二日揸 walker，第三日试下放开已经行到，连止痛药都唔使食。」于洋直言人生「冇乜遗憾，不枉此生」，现时最大乐趣就是凑孙。

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