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郑希怡笑谈阿Sa蔡卓妍「家暴」留言：搞笑啫 爆梁浸浸将升中学有少女心事：试探过有人喜欢

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-05 HKT
发布时间：21:45 2026-06-05 HKT

郑希怡（Yumiko）、连诗雅（Shiga）及黄宗泽（Bosco）今日出席「第五届潮州节」，身为潮州妹的Yumiko，笑指爸爸不会重男轻女，反而重女轻男，自己好少讲潮州话同返家乡，因为从小爸爸从潮汕带她搬到上海居住。谈到快将父亲节，女儿「梁浸浸」对老公可有表示？她搞笑谓：「唔重要！我会令佢觉得父亲节唔重要，觉得母亲节重要。」她又指女儿快将升读中学，经已有少女心事，亦会试探问女儿可有男生喜欢？虽然有人喜欢，但未拍拖。

连诗雅爆女儿见哥哥姐姐变心心眼

在旁Shiga与老公陈家乐育有两岁女儿，问到她可会担心女儿长大会拍拖？她大爆女儿见到比自己年长的哥哥、姐姐就表现到心心眼，老公就会呻醋指不会储存短片留念，但她就觉得好好笑。

郑希怡不催蔡卓妍生B

另外，提到蔡卓妍（阿Sa）在社交网展示手臂痧痕，Yumiko留言指「家暴」，不过阿Sa霸气回应：「我一定赢。」。Yumiko说：「搞下笑！佢一定好有信心，唔会输！」问到是否戥阿Sa开心找到另一半？Yumiko指Sa找到一个令她经常做运动的人。至于会否催促阿Sa生B？她表示等对方顺其自然。
 

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