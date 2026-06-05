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黄宗泽自爆「人生第一次」坏掉全屋冷气靠风扇吹住瞓 对绯闻女友蔡洁自荐加入「波总旅行团」 肉赤回应：女神唔辛苦得

影视圈
更新时间：20:52 2026-06-05 HKT
发布时间：20:52 2026-06-05 HKT

黄宗泽（Bosco）、连诗雅（Shiga）及郑希怡（Yumiko）今日出席「第五届潮州节」，原本马德钟有份出席，但他在社交网透露因后膝盖发炎而入院治疗，最后未能出席。

黄宗泽「现代潮州人」重男女平等

Bosco接受访问时，自爆昨晚在家中跟朋友一起吃咖哩饭，期间吃到成头汗，原来全屋冷气坏掉，于是将所有风扇当晚吹住来睡觉。他说：「真系人生第一次，我成日安慰人唔会咁唔好彩！」当笑指他若然有女人照顾就不会发生坏冷气事件，Bosco笑言自己妈妈好猛，又叫大家别提，又搞笑是阴影。谈到他来自潮洲家庭是否男人话事，他表示现今世代男女平等，只是畀家用时候先有地位，平时好低。问到可会考虑找个潮州女友？他笑言不会分祖籍，若然有得选择会拣车、拣狗。

黄宗泽赞蔡少芬「美貌与智慧并重」

对于早前带住《风华背后》中「龚家」两个表姐弟苏丽珊(Cecilia)与涂毓麟(Oscar)，出发到中国大西北玩兼拍摄网上旅游节目。谈到绯闻女友蔡洁自荐联同蔡少芬和朱茵同行旅行。Bosco一听蔡洁个名，即大赞：「正！女神唔辛苦得。」然后指蔡少芬是「美貌与智慧笨（并）重。」，跟她们合作好开心，希望找到赞助带整个剧组一起去旅行，亦可考虑带团返家乡潮汕，因为价廉物美。谈到工作近况，他表示有十几个剧本倾紧，有一些筹备中。
 

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