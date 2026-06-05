夫妻肺片｜萧正楠求婚黄翠如4次才成功？爆背后超甜真相：老婆钟意呢种感觉

由曹永廉、萧正楠、吴若希和车婉婉主持的TVB节目《夫妻肺片》今晚（5日）播出的第五集，找来陈展鹏（煎Pan）、周志康、雨侨和赖慰玲任嘉宾， 今集两大话题，分别是求婚／被求婚过程，萧正楠与黄翠如在2018年4月在纽西兰秘婚，同年12月在TVB《万千星辉颁奖典礼》上公开婚讯，并于翌年5月在峇里岛补办婚礼。婚后两人感情甜蜜，并在2025年迎来爱子「萧哈哈」，于2026年5月刚度过结婚8周

萧正楠当年「求婚过程」均相当特别

原来萧正楠当年「求婚过程」均相当特别，先后在过山车及靓靓教堂求婚，并笑言「过山车求婚」因心理压力太大导致失败，萧正楠在节目上致黄翠如如求证时，黄翠如爆出一句：「你同我求过咁多次婚，你讲边次呀？」接着还开心自爆：「我强逼你同我求婚吖嘛！」之后更帮萧正楠补充第三次及第四次求婚过程，原来萧正楠之所以求足咁多次婚，全因黄翠如「钟意𠮶种（被求婚）感觉」，宠妻程度几近疯狂。

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萧正楠黄翠如2018年无预警宣布已婚

萧正楠和黄翠如因合作《师奶Madam》时结缘，拍拖期间屡传婚讯，直到2018年的《万千星辉颁奖典礼》，萧正楠与曹永廉夺得「最受欢迎电视拍档」，萧正楠讲感言时无预警宣布与黄翠如已经结婚：「2018年喺我工作上有好多成就，拍咗好多好好嘅剧，做咗好好嘅综艺节目，而喺我人生中，我都做咗一个好大嘅决定，我好想趁呢个机会，多谢我太太黄翠如。多谢你令我学识去照顾人，令我学识做个更加好嘅男人。」两人结婚6年终于传出喜讯，当时黄翠如晒出超声波照片泪流满面：「每一个家都有属于自己嘅故事。把开心的，难过的，拼凑在一起，或许这才能称为『家』的完整。我们的那个故事，从我们两个人组成一个家开始。这个家，曾经期待过一个生命，然后在一个比较艰难的时刻，我们失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成为对方快乐的电池。」

黄翠如曾经怀孕但意外失去

原来黄翠如曾经怀孕但意外失去，事隔多年又意外地迎来上天给她的礼物：「神为我们再送来彩虹的礼物，每天，带着感恩而又有一点忐忑的心，满载着爱，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我们其实心里很感激，也很需要，谢谢您们。把我们这个家的一个小故事分享，同时也想跟经历过失去的父母互相加点力量，我们明白那种不能言语的伤痛，但也希望大家相信，日子一定会更好的。生命中不需要童话，但愿在我们的生活里，寻找到希望。愿祝福降予每个家。」不经不觉儿子「萧哈哈」已经一岁多，他的萌爆靓仔样融化网民。

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