应届港姐冠军陈咏诗超细码比坚尼劲吸睛 极丰满上围胸型一览无遗 裤仔好迷你成焦点

《2026香港小姐竞选》正进行佳丽面试，2025年港姐冠军陈咏诗（Stacey）卸任在即，便趁住炎夏「大解放」。陈咏诗昨日（4日）在社交平台分享一辑水著靓相，穿上超细码加极少布设计的比坚尼，火辣程度爆灯。

陈咏诗晒健康匀称体态

陈咏诗昨日在IG分享粉红色荷叶边设计的比坚尼，款式采用极少布料的超细码剪裁，完美突显陈咏诗健康匀称的体态，以及骄人上围，性感指数爆灯；另外因为是超细码泳衣的关系，她的泳裤亦十分细小，亦成为网民留意的焦点。陈咏诗在镜头前自信地摆出各种姿势，笑容甜美，充满阳光气息，背景则是水上乐园色彩缤纷的滑水道，充满夏日动感。

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陈咏诗被赞健康性感

陈咏诗在帖文下以英文留言：「水上乐园回来了！今年夏天快去玩水和在滑梯上尖叫吧。」不少网民大赞陈咏诗：「身型好正，健康美丽，好fit、好健康」、「人靓身材sexy」、「超大胆」、「好想知后面系点」等。

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陈咏诗去年以大热姿态夺得冠军及「现场观众最喜爱佳丽」，本身曾为香港艺术体操代表队成员，陈咏诗于加州大学柏克莱分校政治经济文毕业，去年在美国哥伦比亚大学取得科技管理硕士学位，曾在美国科技公司亚马逊工作两年，正在伦敦大学学院以海外遥距升读教育博士课程。

陈咏诗恋圈外人已拍拖3年

陈咏诗不但是一名学霸，而且家境显赫，曾祖父为米业大亨的慈善家陈瑞祺，陈母是香港芭蕾舞学校创办人，胞妹去年特别从美国返港，支持家姐陈咏诗参选港姐。陈咏诗就读南加州大学时结识男友Martin，二人从2023年拍拖，至今仍打得火热。

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