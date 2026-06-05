《壮志凌云2》James Handy寓所外遭乱刀杀害终年81岁 疑凶为女友44岁儿子警方调查犯案动机

美国卖座电影《壮志凌云：独行侠》（Top Gun: Maverick）的81岁资深演员James Handy，于当地时间周三（3日）在洛杉矶寓所遭人乱刀刺死。当地警方证实，疑凶为James Handy女友的44岁儿子，James Handy离噩耗曝光后，震惊不少网民。

综合美媒报道，洛杉矶警方于周三上午接获报案，指当地一处住宅发生暴力袭击事件。警员赶抵现场后，发现81岁的James Handy倒卧在寓所前院，胸部遭受多处严重的刀伤，当时已神智不清。救护人员随即将James Handy紧急送往附近医院抢救，惜最终James Handy仍因伤重宣告不治。

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James Handy女友儿子主动自首

警方经调查后透露，被捕疑犯为44岁男子Michael Gledhill，正是James Handy女友的亲生儿子，案发时与母亲共同居住在上址。案发后，有指Michael Gledhill并未逃逸，反而主动自首，于当日早上报警：「我是人之子，我刚杀了罪之人。」Michael Gledhill更在警方到场时，挥手示意自己是报案人。

洛杉矶警方目前已将Michael Gledhill拘捕，并以谋杀罪名对其作出起诉，保释金高达200万美元（约1,560万港元），警方暂时未有公开疑犯的行凶动机，要作进一步的深入调查。

James Handy入行半世纪

于纽约出生的James Handy，自70年代出道，生前曾参演逾百部影视作品，包括多部经典美剧，如《X档案》（X-Files）、《高校贵族》（Beverly Hills, 90210）等。而电影方面，James Handy曾演出《逃出魔幻纪》（Jumanji）、《卢根》（Logan），并在《壮志凌云：独行侠》（Top Gun: Maverick）中饰演酒保，是荷李活的著名绿叶演员。

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