张员瑛机场过关「挠手抱胸」被轰耍大牌 朴干旭@ ZB1签名会抽奖造假惹争议：会真心反省

韩国最近发生连串疑似偶像失格事件，引发网上热议。首先是当红女团IVE成员张员瑛，继早前在珠宝品牌活动上抢前辈女星金智媛的C位后，日前又闹出疑似对机场人员不礼貌事件。

张员瑛被指「明星病发作」

据知张员瑛上月底联同IVE队友现身韩国金浦机场，准备出发到上海举行签售会。当时媒体亦到场送机兼拍摄，当日IVE全员都戴上cap帽和口罩，打扮十分低调。当众人接受护照检查时，机场人员要求她露出面部确认身分，她先是稍微掀起帽子并将口罩拉下至鼻梁，之后又依照机场人员要求，再度将口罩再往下拉完成比对程序。然而有网民指从传媒拍下的影片所见，张员瑛全程交叉挠手抱胸，态度冷漠兼傲慢，机场人员将护照递回给她时，她更被指仅以单手接护照，因而遭网民群起狂轰，纷纷指责她「耍大牌」、「明星病发作」、「有必要这么高冷吗」。不过亦有粉丝以另一角度拍摄的影片作证，可见当时张员瑛是以左手抓着右手的姿势、双手从机场人员手上接过护照。亦有粉丝晒出张员瑛的旧照，力证她双手抱胸只是习惯性动作，而并非不礼貌。

ZB1成员朴干旭近日在粉丝签售会的抽奖环节中，被指明明抽中9号却喊着10号中奖。（微博截图）

接着还立即将号码纸揉成一团，毁灭罪证。（微博截图）

拍摄者更来个近镜，可看到号码纸透现出「9」字。（微博截图）

朴干旭今日发长文为「抽奖造马」事件道歉。（微博截图）

朴干旭发长文道歉

张员瑛的机场耍大牌事件还只是观点与角度问题所造成，但人气男团ZEROBASEONE（ZB1）成员朴干旭近日闹出的「抽奖造马」争议，就可谓「人赃并获」无得抵赖！事缘日前他在粉丝签名会上的即影即有照片抽奖环节中，主持抽奖。从纸张可透视出朴干旭抽出的号码纸上写着「9」字，他却喊出中奖号码为「10」，接着还立即将号码纸揉成纸团丢走，毁灭「罪证」。及后「幸运」中奖的粉丝还大晒奖品，粉丝们得悉中奖人是一名日本女粉丝，有粉丝就在网上发文指责朴干旭偏帮「樱花妹」，公然操控抽奖结果，因而引发国际性争议。随着事件发酵，朴干旭备受各方指责，逼得他今日（5日）发长文道歉，他写道：「当时在现场，我本来应该更慎重地判断与行动，但我没有做到……因为我的不足，让大家感到混乱、受到伤害，我由衷地向大家道歉。」他又强调一直都很珍惜粉丝的心意，但这次却没能展现与这份支持相符的模样，对此感到十分抱歉。最后他更誓言：「这次的事情我不会轻描淡写带过，会真心反省。」