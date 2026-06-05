庄思明甜认8.2嫁杨明 笑怨被出卖结婚属即兴决定 胞姐庄思敏送祝福： 希望永远幸福快乐

39岁庄思明（Lisa）与杨明今日（6月5日）终于传出婚讯！《星岛头条》收到独家消息，两人爱定于8月2日（周日）在马来西亚吉隆坡JW万豪（JW Marriott）酒店举行豪华盛大婚礼，一对准新人婚礼喜帖亦首度流出。据悉，这对新人为保密婚讯可谓「出尽古惑」，不惜借爱犬过桥，但喜讯最终亦被曝光。

庄思明指结婚是好即兴决定

准新娘庄思明以短讯回复《星岛头条》多谢大家的祝福：「冇谂过咁快被出卖，呢排真系好忙，因为自己都拍紧两套剧，阿杨亦拍紧剧，所以呢排都唔系好够瞓！」庄思明指今次是两人好即兴的决定，没想到亲戚朋友们比他们更加开心：「所以我哋都好感恩好开心！再次多谢大家嘅祝福」，而问到除了在吉隆坡外，会否在香港再办婚礼？庄思明说：「呢个真系未谂，冇时间谂。」

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杨明称都系啱啱开始筹备

准新郎杨明以短讯回复《星岛头条》，他笑说：「好多谢好多朋友关心我哋啦！呢件系开心事嚟嘅，其实都系啱啱开始筹备，系㖊日先落实到地点，所以有啲嘢忙碌紧、安排紧，距离8月2日有啲时间，希望赶得切，因为好多嘢要处理，同埋唔系喺香港摆酒，喺吉隆坡摆，咁有啲嘢就联络多就复杂啲。而家忙紧安排啲嘢同《爱·回家之开心速递》拍摄，但心情系好开心嘅，系好忙碌啰！」

庄思敏希望庄思明杨明永远幸福快乐

对于妹妹庄思明与杨明快将展开人生另一阶段，庄思敏（Jacquelin）以短讯回复《星岛头条》：「梗系恭喜佢哋啦！我哋较早前收到通知！知佢哋忙紧处理好多问题，我当然会尽量帮手，如果帮到嘅地方，希望佢哋永远幸福快乐、相亲相爱！」《星岛头条》独家获得庄思明与杨明的结婚请帖，婚礼在今年8月2日（星期日）在吉隆坡JW万豪酒店Mayang Sari大宴会厅举行，喜帖以深色为基调，搭配闪烁的金色光点，营造出夜晚星空的梦幻感。新郎与新娘的合照是视觉中心，两人身著华丽礼服，姿态亲密。新人的名字 「Lisa & Mat」 以金色霓虹灯效果呈现，既现代又引人注目，整体设计精致，充满高级感。

庄思明与杨明拍拖10年屡被催婚

庄思明与杨明拍拖10年屡被催婚，今年3月出席《爱回家》的宣传活动时，杨明曾表示年纪渐长，希望为婚事准备好惊喜，虽然长辈们很开明，要他们旅行结婚便可以，不过他想有盛大婚礼，分别在香港及马来西亚两地举行，因此需要些时间准备，但预告「今年好大机会」。想不到杨明和庄思明原来已经低调筹备婚礼，早于4月两人偕爱犬在影楼拍摄温馨甜蜜婚纱照，当时以拍摄「星级人宠时尚杂志」包装，成功掩人耳目，转移所有人视线。庄思明更曾称不太心急结婚：「其实我哋一齐住同结婚无乜分别，我嘅起居饮食日常生活都系佢照顾我，唔会有好大转变，结婚只系搞个大party同啲亲友一齐开心。」

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