钟景辉离世丨汪明荃难忘《华丽转身》严师教导 痛心发文忆合作点滴 ：有幸演艺事业到你的引领

人称「King Sir」的戏剧大师钟景辉在6月3日离世，享年89岁。姪儿钟至权沉痛宣布King Sir在家中睡梦中安详离世并表示： 伯父一生奉献戏剧，桃李满门，我们深知大家对他的敬重与爱戴。感谢各位一直以来对他的关心与陪伴。 目前我们家属正著手处理伯父的身后事。关于后续的丧礼及追思安排，待落实细节后，会再向大家公布。」

汪明荃演艺事业有幸得King Sir教导及引领

King Sir毕生致力戏剧教育，是香港演艺学院创院院长，桃李满天下。卸任演艺学院戏剧学院院长一职后，加入TVB曾电视拍摄工作。汪明荃昨日（4日）在贴上与King Sir在《华丽转身》的合作片段并说：「King Sir一生贡献戏剧，桃李满们，我也有幸在几十年的演艺事业上一直得到你的教导及引领。King Sir多谢你！永远怀念你！」

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汪明荃最后一次与King Sir合作是《华丽转身》

曾与King Sir合作无间的阿姐汪明荃表示得到消息时感到很突然：「佢喺香港话剧界嘅付出同影响力好大。当年佢同我演过话剧《小城风光》，后嚟又喺无线好多接触机会。人年纪大（离开）真系冇办法，好彩佢睡梦中走唔辛苦啰。」汪明荃与最后一次与King Sir合作是《华丽转身》，她在IG贴上二人演出片段并说：「这个炎热的天气，日子真系唔好过。昨天又传来钟景辉King Sir的死讯，非常突然及难过，不舍。King Sir与我合作很多，最后一部剧集是《华丽转身》，剧中饰演我的严师。最难忘的是当年为浸会学院筹款起大会堂时排演的《小城风光》，我饰演爱美丽，最后一幕是在坟场，看到亲人死亡，情绪悲伤到不能控制，喊到连声音都冇哂，台词都听唔到，当时导演是King Sir耐心向我讲解在舞台上怎样可以恰当地把握情绪，同时又要清楚地把台词送出，把剧情演好。King Sir一生贡献戏剧，桃李满们，我也有幸在几十年的演艺事业上一直得到你的教导及引领。King Sir多谢你！永远怀念你！」

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King Sir曾在2006年获颁《万千光辉演艺大奖》

King Sir曾在2006年获颁《万千光辉演艺大奖》，其精湛演技均令观众留下深刻印象，King Sir在2005年的《甜孙爷爷》 饰演退休校长「文泰来」，戏中他虽然表面严肃，但私下对孙儿刘恺威及方力申十分开明。随后在2009年的《有营煮妇》中，King Sir饰「吴敏德」与李司棋饰演一对恩爱夫妻，演活了传统好丈夫的角色。 到了2012年的《巴不得妈妈...》，King Sir 饰演「牡丹楼」东主「冯恨晚」，夹在汪明荃与黄淑仪两位宿敌之间担任和事佬，他的幽默感为剧集带来不少笑点。到了2014年，King Sir在《老表，你好hea！》中演「戏痴」老林，与后辈王祖蓝、郭晋安擦出无限戏剧火花。除了长辈角色外，King Sir 在2016年的《律政强人》饰演程日匡（Henry），在权力斗争之中尽显气场。

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