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吕颂贤踢爆五千万包养都市传说 昏迷七日如发一场梦坚持唔惊死丨独家

影视圈
更新时间：07:00 2026-06-05 HKT
发布时间：07:00 2026-06-05 HKT

吕颂贤去年八月因肺部严重感染细菌，一度命危被送入深切治疗部（ICU），太太麦景婷形容他「死过翻生」。休养多月后，吕颂贤状态已回勇，他回忆起那场几乎夺命的大病，语气平静但内容惊心：「我昏迷咗七日，完全冇知觉，唔痛。醒返断片，医生问我知唔知喺边度？我仲答『上海』。后来先知原来返咗香港。」他暴瘦的时候，体重从正常的70公斤(154磅)跌至只得50公斤(110磅)，形容患病期间成个纸板人咁，食乜都觉得臭同苦，食唔落嘢。康复一年来他持续覆诊：「𠵱家肺功能弱咗少少，但都ok。」

吕颂贤坚持不用立遗嘱

吕颂贤被问到死过翻生是甚么感觉？他竟答：「冇死亡感觉，只系好似发咗一场梦，整个过程冇辛苦过，所以唔怕死，反而老婆比较担心。」对于两公婆患难与共，他觉得理所当然：「正常㗎，唔通佢有事我唔理佢咩？」吕颂贤经此一役坚持不用立遗嘱：「我又冇咩家产，无儿无女，家姐喺澳洲。」他与太太从不后悔冇生小孩：「有啲人觉得有仔女先幸福，但其实单身都可以幸福。我如果三十几岁生咗，我赚嘅嘢全部要培育佢哋，我觉得自己人生都未过够，加上阿妈从来唔过问，我完全冇挣扎过呢个问题。如果将来健康真系唔得就入住老人院，生老病死控制唔到，唔好谂咁多。」

吕颂贤拒变「狐冲爷爷」

吕颂贤曾因1996年TVB版《笑傲江湖》中潇洒不羁的形象深入民心，被封为「最帅令狐冲」。问到会否再挑战这个角色？他明确回答不会，但承认有人拍《笑傲江湖》就会打他主意：「内地同香港都有揾，推咗两三次㗎喇，因为我唔想再掂呢个IP。始终『令狐冲』已经太经典，我𠵱家再做就变『令狐爷爷』，俾人闹死。佢哋通常揾我做『风清扬』或者『岳不群』，由主角变成次角，我唔制呀。」吕颂贤决定将经典角色封存：「永远摆喺神枱，唔好搞佢，等于李小龙咁，佢永远系经典。成龙、李连杰都各自有经典，冇话边个代替边个。」他进一步说，如果有人找他拍剧，他希望演警察：「咩角色都得，古装都冇所谓，总之唔好掂《笑傲江湖》就得。」

吕颂贤自嘲𠵱家五十蚊都冇人吼

吕颂贤在访问中被问到一个流传九年的都市传说，有富婆出五千万包养他。他淡然回应：「当然冇啦，啲人自己作故仔，将太太车祸、我照顾太太一生一世呢啲真事捞埋一齐，作到好凄美，其实根本冇呢个富婆，我识佢之前已经发生咗车祸。」当年仍是英俊小生的他再三强调没有被富婆睇中：「冇就系冇。我啲粉丝好多系男性，佢哋当我江湖英雄。」他还补了一句有趣的细节：「后生去夜场演出，啲大肥佬剥衫跳舞，啲女仔想过嚟，佢哋会推开啲女话『唔好搞我大佬』。」

吕颂贤转述太太麦景婷对传闻的反应：「如果有你就要咗先啦，分一半俾我都好，哈！因为九十年代五千万好多，有我都啱呀！」他坦言自己任由这个传说流传下去：「反正佢写到我咁深情，我都唔使刻意打破。」不过他最后还是幽默地戳破幻想：「正常男人，如果有五千万都会谂吓。不过，𠵱家我老喇，五十蚊都冇人要。」

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