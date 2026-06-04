陈晓华信风水暂不改名 有排未结婚拒用「朱陈晓华」 变动需问专业意见

陈晓华、曾志伟、陈庭欣、张颖康及谢高晋等今日到粉岭的香港哥尔夫球会出席「仁济x净缘慈善高尔夫球赛」活动。陈晓华去年参加仁济活动时已经想学习高尔夫球，可惜当时患上感冒，所以打算拍完新剧《驱魔速递》后才学，不过，暂时仍未收到开工日期，但她笑指，自己每次拍剧都是在夏天，而她是个少出汗之人，容易导致体质虚，所以拍剧时会多饮水及带备风扇避免中暑。

陈晓华回顾参选港姐青涩片段

陈晓华也有留意新一届港姐招募的精华片段，回想自己参选初期不懂讲话只懂笑，之后有人为她制作首轮、二轮及第三轮面试的片段，看过片段之后才发现自己有很多转变，因此她很期待见到今届参选佳丽的改变。暂时她对参赛者没有特别印象，对于乐易玲提醒今届参赛者需要减肥，陈晓华说：「当年我也要减肥，尤其比赛过程中身边人都不吃东西，自己也减少吃朱古力。」她形容当年20多个佳丽一齐变靓：「如果我今年才参选的话，应该会准备充足，当年无论服装、发型及化妆也很差，但那些都是青春的回忆。」问到当年体重多少而需要减肥？她只记得减磅后是48公斤，当完成港姐赛事之后便飙升至50多公斤，现希望不要过6字头。她透露，近期重拾运动习惯，经常打拳及打网球，现在体重是56公斤，务求减磅达致目标52公斤。

陈晓华回应与陈熹潼撞名

此外，提到原名陈晓华的林熹瞳(前艺名)，网上发文再度改名，由陈熹瞳变做陈熹潼，却被Mean爆网民留言：「再改名也不会红！」问到可会替跟她撞名的陈熹潼感到惨？陈晓华指认识对方时已经知道她改了名：「不会因为我啦！我入行不久她已经改了名。」相信风水命理的陈晓华，有机会也想改名，但现在已经很不错，所以暂时不需要改名。记者追问：改了之后可能会更好？她不否定道：「可能，但我未有钱去改名。」她指其实各人也有不同命运，很多人也叫嘉欣，但命运也不同。记者提议她可以用绯闻男友朱敏瀚姓氏，改名为「朱陈晓华」？她即耍手拧头说不可，解释：「要问专业人士意见。（结婚真的要问一下专业人士意见？）有排都未结婚，现在努力工作。」