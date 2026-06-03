MIRROR成员Tiger邱傲然翻唱陈百强《涟漪》惹负评 网民狠批难听破坏经典：陈百祥都好听过佢

男团MIRROR成员邱傲然（Tiger）近日在节目《8点直乐VIURIETY》中，献唱已故歌手陈百强（Danny）的经典歌曲《涟漪》，其表现却引来网民热议，更有不少网民在Threads上留下负面评价，直指Tiger邱傲然的唱功仍有极大进步空间。

Tiger于5月推出《涟漪》重新编曲

Tiger于5月时推出重新编曲的翻唱歌《涟漪》，从节目影片中，Tiger演绎《涟漪》时，部分高音位显得吃力，气息不稳，情感表达亦被指未够细腻，未能完全呈现原曲的温柔和诗意。虽然现场有Tiger粉丝举牌支持，但网上评论几乎一面倒认为Tiger的表演是「炒车」现场。

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《8点直乐VIURIETY》节目播出后，有网民在Threads上发布Tiger演唱《涟漪》的片段，并写下：「点解系都要破坏人哋嘅经典歌至安乐嘅啫？」网民的言论迅速引起共鸣，不少网民认为Tiger未能驾驭《涟漪》，批评邱傲然「走音」、「唔够气」、「听得好辛苦」。

Tiger遭质疑冇练歌

有网民留言指：「呢首歌系我偶像歌，完全冇晒原曲感情，破坏晒呢首经典歌，真系唱得好难听」，又有人直言：「好似唱K」、「陈百祥都好听过佢，靓仔过佢」、「知和音带到啲高音，专登喺高音位𠮶粒字推低佢把声，推高个和音，等人以为佢上到」、「涟漪唱到莲藕咁款」。更有网民质疑Tiger的工作量：「其实都出道几年啦，我又唔信你日日忙到冇得瞓，练歌都冇时间」等。

Tiger被视为MIRROR「下弦」

现年26岁的Tiger于2018年参加ViuTV选秀节目《全民造星》第一季，最终30强止步，但凭借其独特形象和才华，获选中成为MIRROR十二位成员之一。虽然Tiger擅长结他、跳舞，却相较于其他爆红的队友，其人气和资源一直被外界视为处于「下弦」位置，曝光机会相对较少。

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