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MC梦被爆婚外情与豪赌细节 车佳媛抬高房价诱骗艺人入住 网民笑李升基未签约先搬入：超级大水鱼

影视圈
更新时间：23:15 2026-06-03 HKT
发布时间：23:15 2026-06-03 HKT

韩国歌手及音乐制作人MC梦去年退出One Hundred Label后，接连卷入与公司CEO车佳媛不伦丑闻，及涉与3名陪酒女有性交易等争议。他于上月中直播大数二人之间恩怨，更直指车佳媛叔叔、建筑公司老板车俊英向MBC节目《PD手册》爆料抹黑他，又爆车俊英嗜赌成性，常缠着伯贤引诱他去赌博。昨晚（6日）播出的《PD手册》疑似与车俊英联手反击，大爆车佳媛与MC梦婚外情细节。节目更爆出车佳媛又呃又𠱁，欺骗李升基以市价3倍的全租房押金来租住她旗下建筑公司的别墅物业。

车佳媛与叔反目

昨晚《PD手册》访问了车佳媛的建筑公司老板叔叔A某（估计即车俊英），A某不但匿名更以遮面形式上电视大爆侄女与MC梦的婚外情秘辛。他公开了MC梦传给他的短讯，内容写道：「我跟佳媛交往了，3年前她说要在一起，我考虑之后答应了。虽然她已婚，但说会离婚，加上她很照顾我、守护我，我很感谢。」MC梦甚至向车叔叔自爆曾与车佳媛一起豪赌，欠下的赌债也是车佳媛帮他还。A某及后更指控MC梦找上门向他出言威胁，说要将与车佳媛的私情爆给媒体知。拥有One Hundred Label约10%股份的A某觉得不妥，于是开始调查公司财务状况，最终导致叔侄反目。对于婚外情指控，车佳媛和MC梦均坚决否认。

李升基指车佳媛坐地起价

此外，节目中又访问了业界人士，大爆车佳媛花钱如流水，指她试过突然暂停拍摄，就与MC梦冲到名店买一大堆服饰，说要为旗下艺人置装。又曾幻想起个「BPM村庄」，让自己和旗下公司Big Planet Made的艺人都住进去。节目又深入调查已离开One Hundred Label的艺人李升基和伯贤，之前要借贷租住车佳媛旗下房产公司所建设的高级别墅物业。节目指车佳媛疑似恶意抬高房价，将旗下Piark集团建造的豪华别墅安排给艺人居住，并收取超过市场价3倍以上的全租押金。其实今年1月《The Fact》已曾报道李升基和伯贤分别支付105亿韩圜（约5,396万港元）和160亿韩圜（约8,223万港元）的高额全租押金，导致他们须申请70亿韩圜（约3,597万港元）巨额贷款。今次《PD手册》访问了评估师赵正勋，对方亦指从未见过这样的土地登记：「原有债务最高为36亿韩圜（约1,850万港元）。然而，在转为明星专属的全世贷款后，贷款金额增加了3倍多。」李升基的代表律师尹勇锡表示，车佳媛与他们签订租约时，全租押金金额比原先议定高出好几倍。当他们询问原因时，车佳媛解释指因已重新评估物业价值。而李升基亦向节目发出声明，指车佳媛当初苦苦哀求他签订租约，更承诺会帮他付贷款利息。但在他匆忙搬入别墅后又坐地起价，而且最终并未承担贷款利息。虽然李升基作出解释，但就被网民狂批他蠢，未定价钱、租约未签就搬入去；又指他在别人哀求下就花100亿韩圜租屋，实在是「超级大水鱼」。

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