Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

视后陈慧珊神隐多时近况曝光 庆祝56岁生日会片段流出 息影转战教育界状态极佳

影视圈
更新时间：22:00 2026-06-03 HKT
发布时间：22:00 2026-06-03 HKT

90年代TVB「四大花旦」之一的陈慧珊（Flora），自2006年与经理人钟家鸿（Mike）再婚后，逐渐淡出幕前，专心相夫教女。近年陈慧珊转战教育界，去年被发现开设抖音，积极宣传自己的英语教学课程，似乎锐意开拓内地市场。日前为庆祝56岁生日，陈慧珊与一众忠实粉丝举行生日会，其冻龄状态及与粉丝的温馨互动，引起网上热话。

陈慧珊打扮年轻有活力

在影片中，见到陈慧珊与粉丝举行温馨的生日派对，当日穿上牛仔外套，配搭豹纹颈巾、白色棒球帽，一身简约休闲的造型，显得神采飞扬，年轻有活力。陈慧珊收到多个相似的水果蛋糕，在一众粉丝的生日歌声中，流露出灿烂笑容。陈慧珊之后双手合十许愿及吹蜡烛，场面十分温馨。

相关阅读：55岁前TVB「四大花旦」之一转攻抖音教英文与吴彦祖打对台？ 历两段婚姻二婚老公破产复出揾银

陈慧珊在影片中与昔日变化不大，虽然已年届56岁，但皮肤紧致，脸上未见明显的岁月痕迹，冻龄美貌保养得宜，气质依旧。另一条影片中，陈慧珊收到粉丝送上精心准备的礼物，将其多年来的照片制成一本独特的「拉页相册」，陈慧珊缓缓拉开相册时，表现得相当惊喜和感动，更细心欣赏每一张旧照，重温多年来的点滴。

陈慧珊去年客串《刑侦12》

陈慧珊入行近30年，从《壹号皇庭》、《鉴证实录》、《冲上云霄》等剧集，塑造无数经典的专业人士角色，深受观众喜爱，陈慧珊在《万千星辉贺台庆2002》上，凭剧集《绝世好爸》夺得「本年度我最喜爱的女主角」及「我最喜爱的电视角色」。近年陈慧珊减少幕前演出，积极自我增值，并投身教育事业，近作只有去年客串的剧集《刑侦12》。

相关阅读：陈慧珊考获博士学位否认退休仲想拍戏 与明星表弟激罕同框 客串《刑侦12》掀回忆杀

最Hit
慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
1小时前
02:07
Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比对
突发
4小时前
置业是不少人的毕生梦想。中新社
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
10小时前
公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%
公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%
政情
6小时前
00:50
钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
影视圈
9小时前
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
05:57
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
15小时前
Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰潜逃到瑞典、回港家中再诞Danny后被捕
Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 芬兰诞长女夭折 瑞典接管次女 回港家中再诞Danny后被捕
社会
7小时前
爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金
01:35
爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金
社会
4小时前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
7小时前
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
影视圈
9小时前