视后陈慧珊神隐多时近况曝光 庆祝56岁生日会片段流出 息影转战教育界状态极佳

90年代TVB「四大花旦」之一的陈慧珊（Flora），自2006年与经理人钟家鸿（Mike）再婚后，逐渐淡出幕前，专心相夫教女。近年陈慧珊转战教育界，去年被发现开设抖音，积极宣传自己的英语教学课程，似乎锐意开拓内地市场。日前为庆祝56岁生日，陈慧珊与一众忠实粉丝举行生日会，其冻龄状态及与粉丝的温馨互动，引起网上热话。

陈慧珊打扮年轻有活力

在影片中，见到陈慧珊与粉丝举行温馨的生日派对，当日穿上牛仔外套，配搭豹纹颈巾、白色棒球帽，一身简约休闲的造型，显得神采飞扬，年轻有活力。陈慧珊收到多个相似的水果蛋糕，在一众粉丝的生日歌声中，流露出灿烂笑容。陈慧珊之后双手合十许愿及吹蜡烛，场面十分温馨。

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陈慧珊在影片中与昔日变化不大，虽然已年届56岁，但皮肤紧致，脸上未见明显的岁月痕迹，冻龄美貌保养得宜，气质依旧。另一条影片中，陈慧珊收到粉丝送上精心准备的礼物，将其多年来的照片制成一本独特的「拉页相册」，陈慧珊缓缓拉开相册时，表现得相当惊喜和感动，更细心欣赏每一张旧照，重温多年来的点滴。

陈慧珊去年客串《刑侦12》

陈慧珊入行近30年，从《壹号皇庭》、《鉴证实录》、《冲上云霄》等剧集，塑造无数经典的专业人士角色，深受观众喜爱，陈慧珊在《万千星辉贺台庆2002》上，凭剧集《绝世好爸》夺得「本年度我最喜爱的女主角」及「我最喜爱的电视角色」。近年陈慧珊减少幕前演出，积极自我增值，并投身教育事业，近作只有去年客串的剧集《刑侦12》。

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