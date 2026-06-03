魔音女团丨宋宛颖获封「民选队长」：得我一个系J人 点名港姐首轮面试吴芍希最有印象

宋宛颖（Sabrina）与庄子璇（Hilary）为首的「魔音女团」将于《万众同心公益金》节目表演，在与练习生一同演出的《Lucky Star》外，将首次以正式六人女团身份进行出道演出，跳唱由张与辰作曲、改成广东话歌词的新歌。Sabrina透露目前每日勤力练习：「首歌难过《Lucky Star》，系电音风格有啲似K-Pop。」正式成团后虽然未选出队长，但Hilary已表示：「Sabrina系我哋民选队长！」宋宛颖坦言自己愿意担任，认为六人中只有自己性格为J人（判断型），适合统筹练习、计划与管理等工作。

宋宛颖庄子璇轮流企C位

至于新歌跳唱C位，庄子璇表示大家都有机会站在中间跳唱，视乎主唱段落走位，但被Sabrina踢爆要担任歌唱担当：「我哋将最重要唱歌位交畀Hilary，因为六个里面佢最唱得，最高一粒音交畀佢唱！」庄子璇则笑言：「最后先到最高音，跳跳下舞已经冇气，所以都几难！」目前亦集中练习舞步，未进入歌唱练习阶段；宋宛颖亦笑言只跳舞已令自己连连喘气，对现唱演唱大感压力。

宋宛颖点评港姐面试质素高

今年香港小姐首轮面试于昨日举行，两位港姐冠军均表示有留意新一届「未来师妹」，宋宛颖觉得参加者质素甚高，庄子璇则透露大家会私下讨论谁有机会入围。Sabrina笑指唯独对一位参加者最有印象：「我最记得有一个叫吴芍希，『吴卓羲』个名易记得仲真系几靓！」表示一众参加者面见传媒都表现得大方得体，对镜头表现可以更自然。外界因为不少港姐面试者不谙广东话引起讨论，庄子璇认为学习为参选的重要过程：「不论自信、体态同广东话都系过程。」宋宛颖亦补充指：「佢哋全部学历高，相信学得好快，同埋选港姐最紧要都系靓！」

