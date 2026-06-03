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刘銮雄25岁千金刘秀盈港大建筑硕士毕业 曝光干练短发新形象展呕心沥血作品

影视圈
更新时间：20:56 2026-06-03 HKT
发布时间：20:56 2026-06-03 HKT

富商刘銮雄（大刘）的25岁女儿刘秀盈来是著名「学霸」，近日刘秀盈在社交平台曝光近照，透露已顺利完成香港大学建筑系硕士论文，并首度以一头清爽干练的短发造型示人，获大批网民留言激赞她才貌双全。

刘秀盈晒毕业心血结晶

刘秀盈日前在IG上载多张照片，换上短发新造型的她，褪去昔日稚气，面对镜头散发出专业又自信的气场，充满知性美。刘秀盈Hashtag表示建筑系学生的硕士论文：「Master's thesis #archi #architecture #archistudent #architecturestudent #thesis」，刘秀盈大方展示自己呕心沥血设计的建筑图则，以及模型作品。

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刘秀盈不仅在学业上出类拔萃，其课外履历更是「超猛料」，在15岁时才正式学芭蕾舞，但凭过人的天赋与苦练，短短两年时间便考获英国皇家舞蹈学院证书。刘秀盈顺利入选香港芭蕾舞剧团随团到各地演出，更于「国际芭蕾舞比赛2023」中勇夺公开组金奖。刘秀盈在功夫比赛上同样摘下金牌，是名副其实的「文武双全」才女。

刘秀盈艺术运动样样精

早年刘秀盈已展示在音乐方面的天份，精通钢琴、小提琴及结他，不时在网上分享自弹自唱的影片，更曾录制个人单曲。刘秀盈音乐造诣高外，刘秀盈又遗传父亲的商业头脑，两年前进军商界，于黄竹坑开设占地高达8,000呎的舞蹈学校「香港舞蹈剧场」，正式荣升星级校长兼老板。

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