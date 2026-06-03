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28岁内地歌手李昊7月开两场红馆演唱会 网民：唔知乜水 从未出碟专攻翻唱歌知名度成谜

影视圈
更新时间：19:30 2026-06-03 HKT
发布时间：19:30 2026-06-03 HKT

凭内地选秀节目《少年之名》崭露头角的李昊，于5月初曾在微博发文，「总有一日我要在红馆开演唱会 #许愿帖 #我要上红馆」，疑暗示将杀入红馆演出。近日有网民在Threads上曝光李昊将于7月29至30日在红馆举办其个人首次《数到一》香港演唱会，消息一出，掀起网民反应两极，质疑李昊能力压一众香港歌手取得红馆档期原因。

李昊遭网民嘲讽

李昊攻红馆的风波导火线，源于Threads上一则帖文，有网民分享李昊香港演唱会的消息，并留言质疑：「又一个唔知乜水开红馆，摆到明落谢安琪面啦喂」，简单一句话瞬即引爆网民讨论。不少网民认为李昊在香港的知名度不足以踏上红馆舞台，直言：「红馆而家咩人都开得？」、「霸住晒红馆啲期」、「中国歌手之中，佢系第几线？」，甚至有人讽刺现今红馆的地位已不如从前。

李昊粉丝护主心切

另一帖文更爆出「公关灾难」，有网民问道：「张敬轩会去做李昊的嘉宾吗？」此言论却触动部分李昊粉丝的神经，引来激烈反驳：「别了吧，李昊还想继续在内地发展」，结果反令「路人缘」大打折扣。有网民认为：「不尊重前辈歌手，这些粉丝太败坏李昊的路人缘了。」加上有网民指出李昊基本只是翻唱别人的歌曲，自己的作品不多，能够在红馆开演唱会实在有趣。

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年仅28岁的李昊又名李镓壕，父亲为香港人，母亲是顺德人，李昊从小在内地长大，于暨南大学毕业，微博拥有近457万粉丝关注。李昊2017年参加偶像养成节目《明日之子》，初登舞台演唱广东歌《友情岁月》、《遥远的她》，而获观众认识。李昊之后在2020年参加男团选秀节目《少年之名》，最终于第20名止步。

李昊屡晒港星合照

李昊其后参与真人骚《种地吧》第一季，并在2024年亮相节目《声生不息．大湾区季》，因而大量接触香港艺人，其微博上有容祖儿、谭咏麟（阿伦）、郭富城、古巨基、陈小春、卫兰、等歌手合照，而内地艺人同框相却不多，只见与周笔畅曾合作。李昊去年曾在佛山举办生日会专场，是其个人首次万人演唱会，今年1月在广州举行两场《「忘不了」新年音乐会》。

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