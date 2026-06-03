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喜剧开场丨杨乐文王智德何启华首度合拍剧 镜头前后全面赤裸 「无悔三兄弟」笑料齐飞

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-03 HKT
发布时间：17:45 2026-06-03 HKT

ViuTV新剧《喜剧开场》由今晚(6月3日)起，逢星期一至五晚上9时30分至10时30分播出。『红白蓝』由望（杨乐文饰）、恭仔（王智德饰）及桂（何启华饰）三人组成，三人凭著一股傻劲，边打工边做戏，逐步建立属于他们的搞笑戏剧组合。十周年将至，阿望与阿桂分别与家人订下十年之约，若「红白蓝」未能于十年内成为成功组合，便会和平解散。此时，神秘忠粉马凡（陈汉娜饰）与妹妹素素（许月湘饰）悄然介入三人的生活，到底「红白蓝」的命运会如何发展……

王智德感觉梦幻

首度同场拍剧的MIRROR成员杨乐文（Lokman）、王智德（Alton）及ERROR成员何启华（Dee）分享拍摄感受，落力呼吁大家收看新剧播出。Dee表示：「期待咗好耐。」Lokman认同道：「我都系期待咗好耐㗎。」Alton则谓：「我自己唔敢期待好耐。」Dee问Alton：「点解呢？」Alton回答：「因为你都知好多时，佢一日未开拍，你一日都唔想谂太多，顺其自然㗎嘛；但终于嚟到开拍啦，有啲梦幻嘅𠮶件事。」Dee补充：「呢个故事都听咗好几年㗎啦，知道角色锁定咗我哋，但系太忙啰。」Dee续说：「大家都太忙，所以终于嚟到，呢个时间就系最好嘅时间。」

何启华：可以露都尽露

至于镜头背后的秘密，Alton觉得：「我哋三个不嬲都喺观众面前比较赤裸，所以镜头后嘅秘密……好似镜头前多啲嘢睇。」Dee直言：「我哋攞晒出嚟㗎喇，可以露嘅都露晒出嚟，唔可以露嘅都露过，睇吓导演剪唔剪入去啰。」Alton透露：「今次我哋个角色喺剧入面就系一个做剧目嘅演员，所以我哋好似攞正牌咁去做一啲平时唔会做嘅嘢。」Dee说：「同埋大家平时见我哋都身光颈靓啦，即系睇唔到我哋以前坎坷𠮶一面，但系呢套剧一路拍嘅时候都感受到坎坷𠮶一面嘅。」Lokman、Alton都纷纷远离Dee。Dee见状说：「即系谂返以前啲嘢啰。佢（指着Lokman）唔系啰，佢冇坎坷过……」Lokman随即坐回Dee身旁。

杨乐文分享笑料

「无悔三兄弟」组成喜剧三人组『红白蓝』，当然要跟大家分享笑料。Dee表示：「有时太挂住留意杨乐文啲演技，唔记得自己对白，即系好睇啊! 同埋有时见到王智德，即系个Shape、个身材、演绎啊，都会令我忘词，呢方面我要检讨吓。」Alton指：「最好睇就系啱啱𠮶十秒。」Lokman亦同意：「最好笑嘅笑料就系啱啱呢个料。」
 

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