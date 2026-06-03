殿堂级歌手Peabo Bryson病逝享年75岁遗8岁儿子 同Celine Dion唱迪士尼主题曲成经典

曾为迪士尼著名动画《美女与野兽》及《阿拉丁》献唱的R&B殿堂级歌手Peabo Bryson周二病逝，享年75岁。据知他数天前曾中风，7年多前他在乔治亚州家中亦曾历轻微心脏病发。

Peabo Bryson家人心碎

Peabo的家人发表声明表示：「我们被来自世界各地的歌迷、朋友和同事的爱、祈祷和支持深深感动。虽然我们心碎不已，但得知Peabo深受爱戴，他的歌声和慷慨精神感动了无数人，令我们感到一丝慰藉。他的精神和音乐将世代流传。」Peabo遗下比他年轻30多岁的太太、前英国女团The 411成员Tanya Boniface，以及他们年仅8岁的儿子Robert。

Peabo Bryson留下

Peabo Bryson原名为Robert Peapo Bryson，于1951年4月13日在南卡罗来纳州格林维尔出生。他于1970年代凭借乐团Moses Dillard and the Tex-Town Display在乐坛渐露头角。后来他与Bang Records签约，推出首张个人大碟《Peabo》。1977年转投Capitol Records，推出专辑《Reaching for the Sky》。在其音乐生涯中，曾推出多首热门歌曲，包括《Feel the Fire》、《Reaching for the Sky》、《Let the Feeling Flow》、《If Ever You're in My Arms Again》、《Show & Tell》和《Can You Stop the Rain》等。

Peabo Bryson、Regina Belle唱《阿拉丁》主题曲

Peabo曾与多位著名歌手及音乐人合作，包括于1991年与Celine Dion合唱《美女与野兽》主题曲《Beauty and the Beast》，以及于1992年与Regina Belle合唱《阿拉丁》主题曲《A Whole New World》。这2首迪士尼经典歌曲分别为Peabo赢得格林美最佳影视歌曲及最佳流行组合演唱奖，并让他两度赢得奥斯卡最佳原创歌曲奖。《A Whole New World》更是有史以来唯一一首赢得格林美年度歌曲奖的迪士尼歌曲。

Peabo Bryson情歌成经典

Peabo亦曾与去年初离世的黑人传奇女歌手Roberta Flack于1983年推出合唱LP《Born to Love》，当中的《Tonight, I Celebrate My Love》更被奉为经典情歌。此外，他亦于1993年与著名色士风手Kenny G合作打造歌曲《By the Time This Night Is Over》。