钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴

人称「King Sir」的戏剧大师钟景辉的姪儿钟至权宣布，钟景辉于今早在家中安详离世，享年89岁。钟至权全文如下：

各位 King Sir 的学生及好友：

我是 King Sir 的姪儿。怀著沉痛的心情向大家宣布，我伯父钟景辉（King Sir）已于今早在家中睡梦中安详离世。

伯父一生奉献戏剧，桃李满门，我们深知大家对他的敬重与爱戴。感谢各位一直以来对他的关心与陪伴。

目前我们家属正著手处理伯父的身后事。关于后续的丧礼及追思安排，待落实细节后，会再向大家公布。

请大家节哀顺变。

家属 钟至权 敬上

钟景辉在演艺界地位德高望重

钟景辉在演艺界地位德高望重，曾于香港演艺学院任教17年，黄秋生、苏玉华、潘灿良，刘雅丽、陈国邦、王祖蓝等都是在任时期的学生，同时钟景辉更是TVB艺训班的开山祖师，当年周润发原先不被取录入艺训班，多得钟景辉独具慧眼让周润发入学，他曾说：「我觉得周润发外形好、有潜质，所以就给他一个机会。」多年来钟景辉参与了不少舞台剧的执导和演出，亦参与了电影制作，曾担任亚视节目《寻找他乡的故事》系列的旁白，其独特的声线不单令世界各地华人所知，亦令不少艺员争相模仿！

钟景辉坦言不怕老去

到了2001年，钟景辉退任演艺的院长后，返回TVB拍剧，参演了《LovingYou我爱你2》、《甜孙爷爷》、《高朋满座》、《律政强人》等，不过在2016年尾，钟景辉因患上大肠癌第一期而停工休养，康复后演出不多，因体力难支撑。拍完《牛下女高音》便退下火线，专心休养。多年来钟景辉对后辈照顾有加，他亦坦言不怕老去，他曾说：「我不怕老，我觉得一个人一直老，便能一直成长。一直成长，便能一直学习。一片树叶也待落叶的时候，才能发放出最灿烂的色彩。人生真是很美好的，因此我会用有限的时间做最多的事。」

