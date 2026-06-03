钟景辉于睡梦中离世享年89岁 姪儿沉痛宣布消息 著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
更新时间：12:58 2026-06-03 HKT
发布时间：12:58 2026-06-03 HKT
发布时间：12:58 2026-06-03 HKT
人称「King Sir」的戏剧大师钟景辉的姪儿钟至权宣布，钟景辉于今早在家中安详离世，享年89岁。钟至权全文如下：
各位 King Sir 的学生及好友：
我是 King Sir 的姪儿。怀著沉痛的心情向大家宣布，我伯父钟景辉（King Sir）已于今早在家中睡梦中安详离世。
伯父一生奉献戏剧，桃李满门，我们深知大家对他的敬重与爱戴。感谢各位一直以来对他的关心与陪伴。
目前我们家属正著手处理伯父的身后事。关于后续的丧礼及追思安排，待落实细节后，会再向大家公布。
请大家节哀顺变。
家属 钟至权 敬上
钟景辉在演艺界地位德高望重
钟景辉在演艺界地位德高望重，曾于香港演艺学院任教17年，黄秋生、苏玉华、潘灿良，刘雅丽、陈国邦、王祖蓝等都是在任时期的学生，同时钟景辉更是TVB艺训班的开山祖师，当年周润发原先不被取录入艺训班，多得钟景辉独具慧眼让周润发入学，他曾说：「我觉得周润发外形好、有潜质，所以就给他一个机会。」多年来钟景辉参与了不少舞台剧的执导和演出，亦参与了电影制作，曾担任亚视节目《寻找他乡的故事》系列的旁白，其独特的声线不单令世界各地华人所知，亦令不少艺员争相模仿！
钟景辉坦言不怕老去
到了2001年，钟景辉退任演艺的院长后，返回TVB拍剧，参演了《LovingYou我爱你2》、《甜孙爷爷》、《高朋满座》、《律政强人》等，不过在2016年尾，钟景辉因患上大肠癌第一期而停工休养，康复后演出不多，因体力难支撑。拍完《牛下女高音》便退下火线，专心休养。多年来钟景辉对后辈照顾有加，他亦坦言不怕老去，他曾说：「我不怕老，我觉得一个人一直老，便能一直成长。一直成长，便能一直学习。一片树叶也待落叶的时候，才能发放出最灿烂的色彩。人生真是很美好的，因此我会用有限的时间做最多的事。」
最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
2026-06-02 11:07 HKT
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
2026-06-01 19:34 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚 14岁美少女复制朱丽蒨神颜 文静有家教一举动见父女情深
2026-06-01 15:30 HKT