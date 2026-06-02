松本润公开5子干杯照 樱井翔亲解改口「我们是岚」内幕 3男子闯演唱会被捕

日本国民天团岚（ARASHI）于上月31日在东京巨蛋完成最终场演唱会，正式为长达26年半的组合历程画上句号。成员之一、同时身兼新闻节目《news zero》主播的樱井翔昨日（1日）在节目分享告别演唱会后的心情 。

樱井翔大呻尴尬

演唱会结束后，他们5个人在东京巨蛋空无一人的舞台上，畅饮近一小时，并约定下次再聚。成员松本润公开5子干杯的照片，男星佐藤健都有赞好。樱井翔在演唱会上含泪向观众说出：「松本润、二宫和也、相叶雅纪、大野智、樱井翔。我们曾是岚⋯⋯不，我们是岚。」事后他不禁羞涩地笑称：「真尴尬啊！」他在节目被问及为何将「曾是」改口为「是」，他解释：「当那个『曾是』从口中说出时，我自己也吓了一跳，瞬间觉得或者应该用现在式。并非刻意改口，只是当时心里突然有『咦？』的感觉。」 他又深情回顾26年半历程，忆述18岁出道时在演唱会上喊出「我们是岚」时，仍带着对前路未明的不安；如今26年半后，「能够带着自豪，5人一个不少地说出『我们是岚』，真的令我心情澎湃。」

「岚」11.3推出DVD及蓝光碟

不过告别演唱会亦惹来风波，警视厅以建造物侵入罪，即时拘捕3名年龄介乎20至70岁的男子，指他们涉嫌非法闯入岚东京巨蛋演唱会最终场。其中一名70多岁男子更戴上头盔、伪装成工作人员混入场地；3人事后均承认「是岚的歌迷」，并表示「想拍照出售」。事件令外界哗然，亦为这场历史性的告别演唱会留下一段小插曲。周日的演唱会落实于11月3日推出DVD及蓝光碟，并收录制作花絮与各成员的生日片段，会员限定版及普通版售价分别是8,000日圆(约392港元)及5,000日圆(约245港元)，网民认为价钱超值。



