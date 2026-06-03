翘楚｜剧情懒人包、5大看点 陈都灵与周翊然逆天改命

陆剧《翘楚》｜由陈都灵以及周翊然领衔主演的《翘楚》于6月2日在优酷以及Netflix播出，全剧共24集。故事讲述将军之女楚朝不甘沦为权力棋局中的牺牲品，重启命盘、主动执棋，并与谢燕来在朝堂暗涌中携手破局。下文为您精心整理陆剧《翘楚》即睇分集剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

追剧日历

人物关系图

角色简介

剧情大纲

必看亮点

《翘楚》核心剧情大纲

将军之女楚朝为改变自己成为楚国世子萧珣夺权路上牺牲品的可悲命运，在与命运对抗中与谢家庶子谢燕来相识，更助他成为镇国大将军，二人合力成功阻止萧珣的野心。在本该逃离是非之地的途中，见到战火中百姓的苦难，楚朝毅然决然返回城内，助力小皇孙为帝。然而萧珣又引外敌来犯，楚朝携手谢燕来殊死抵抗，领军浴血奋战，终于成功解除大楚内忧外患。

《翘楚》由陈都灵以及周翊然领衔主演。

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《翘楚》追剧日历公开！

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《翘楚》人物关系图公开！

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陈都灵 饰 楚朝

楚朝是将门虎女，为避免成为楚国世子萧珣夺权路上的牺牲品而主动出击改变命运，她靠谋略筹划成功逆天命。

陈都灵饰演楚朝。

周翊然 饰 谢燕来

谢燕来是谢家庶子，初为禁军小卒，在楚朝的影响下成长为镇国大将军，他与楚朝在乱世中有著爱情纠葛。

周翊然饰演谢燕来。

唐晓天 饰 谢燕芳

谢燕芳是谢家嫡长子，他深谙朝堂生存法则，多次设计打压庶弟谢燕来，甚至联合外戚阻挠楚朝摄政。

唐晓天饰演谢燕芳。

王瑞昌 饰 萧珣

萧珣贪权，为权欲不惜陷万民于水火之中，幸被楚朝以及谢燕来制止。

王瑞昌饰演萧珣。

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第1－2集：楚朝重新开局

前世楚朝在云中郡长大，来到亡母的家乡楚都并与萧珣互生情愫，二人不顾反对执意成亲。大婚当天发生宫变，萧珣杀害三皇子登基做皇上，楚朝任皇后。在楚朝的生辰礼，萧珣召楚父入京同贺，却借机除去楚家夺回军权。楚朝被赐毒酒，在濒死之际得知所有真相后后悔莫及，最后更死于萧珣手中，但他最后亦被楚父的下属傅九除去。

楚朝重生到成婚前25天，见到萧珣难掩心中的恨意并发誓要报仇，而她的反常亦使对方心生怀疑。傅九原来是谢家庶子谢燕来化名。宫变提前，楚朝去救皇长孙萧羽以免楚家落下谋害皇家的罪名。傅九为楚朝护送萧羽回宫面圣断尾，大楚侍御史邓弈出来迎接，她认出对方是萧珣最信任之人。楚朝向病危的圣上请命做镇国长公主助小殿下坐稳江山被同意，最终立旨传位给萧羽，并废除楚朝与萧珣的婚约；赶来的谢家嫡长子谢燕芳即拜见新主。

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1. 陈都灵演技与角色火花

剧集首大亮点为陈都灵演技有质感。陈都灵饰演的楚朝重生改变自己成为权斗牺牲品的命运，她精准刻画出楚朝前后两世的巨大反差──前期的温婉赤诚，眼底含光；重生后清冷隐忍，气场凌厉，仅用眼神转变就完成人物重塑，被网民激赞演技较早期进步良多。

陈都灵演出上位者的沉稳。

2. 陈都灵与周翊然组「野心家CP」

第二大亮点是陈都灵与周翊然组成「野心家CP」。本作与普遍的古装剧不同，主线并非围绕著男女主角的爱恨情仇，二人反而是结成「野心家联盟」，双向制衡、强强联手逆天改命，在朝堂风云中并肩破局。感情线让位事业线，突显出权谋格局，且二人男俊女美，极具CP感。

陈都灵与周翊然都几有CP感！

3. 节奏紧凑不拖沓

第三大亮点为节奏紧凑不拖沓。《翘楚》全剧只有24集，但内容却包含家国纷争、宗室博弈、情报暗战等多个范畴，编剧用有限的笔墨将不同的内容串连，节奏紧凑合理且层层推进。而楚朝凭著缜密谋略识人断局、设局反杀仇敌，均展示了女性的立体面。

《翘楚》相当有睇头！

4. 制作质感与市场热度双爆

第四大亮点在于制作质感与市场热度双爆。剧集的服化道融合先秦礼制元素，令观众在追剧的过程中感受到历史的底蕴。剧集甫开播即登顶电视剧热搜榜首位，站内热度破6500，预约人数超308万，微博指数开播破1亿，更获惠英红、杨洋、宋祖儿等逾半个娱乐圈艺人推广，足证陈都灵的好人缘。

《翘楚》的热度超高！

5. 台前幕后星光熠熠

第五大亮点是台前幕后星光熠熠。除了男女主角外，配角同样亮眼，当中包括在《许我耀眼》及《成何体统》中饰演反派的唐晓天，他在本作中重返「舒适圈」再饰反派，观众势期待其亮眼表现。幕后阵容亦不容小觑，导演杨龙曾操刀《雁回时》，今次是与陈都灵再次合作，二人的默契呈现值得期待。

唐晓天的表现同样值得期待！

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