香港小姐2026面试｜一文睇清84位佳丽真面目 决赛定档8月 乐易玲爆选美准则看重两样嘢

《香港小姐竞选2026》今日（6月2日）在TVB将军澳电视城进行首轮面试，成功进入港姐面试的佳丽从早上9时15分陆续抵达，她们需要自备三点式泳衣和高踭鞋，先经过现场传媒的「考核」，随后被安排轮住见今评判。今届不乏打扮性感、身材出众的高质靓女，但风头不敌「特别版」面试佳丽，她们以「惊艳」打扮，气质独特的外貌，在网上掀起话题。

乐易玲赞参赛者可爱兼有潜质

统筹委员会成员、电视广播有限公司助理总经理（艺员管理及发展）乐易玲、助理总经理（企业传讯）黄德慧、与制作部助理总监（非戏剧制作）暨统筹经理姜伟在首轮面试后见传媒，首轮面试共84位佳丽，他们表示已面见10人，当中有人令乐易玲给9分高分，她认为参赛者几可爱有潜质：「我相信减肥可以减到，有些可能未准备充足。（叫下年再来？）如果几个月准备好便可以，始终身型是可以控制到的事。」

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佳丽阵容可谓百花齐放

今年佳丽阵容可谓百花齐放，除了有高学历才女及过江龙，更吸引了选美冠军与前童星强势参战。「过江龙冠军」符冬钰（Shania） 作为《温哥华华裔小姐竞选2024》的1号兼冠军得主，Shania 绝对是今届的实力派黑马，外貌与气质兼备。「选美常客」何颂昕挟著「工展小姐三料冠军」的头衔强势参战，面对镜头自然驾轻就熟。现年25岁的林颖彤挟著前童星光环报名，相信会勾起不少观众的集体回忆，期待她在台上的蜕变。还有由TVB员工家姐亲自提名的王韵婷 （Rita），英国回流更被家姐爆料「超多人追」，桃花超旺。来自上海、在港从事金融业的黄薇，外貌海儿。应届DSE毕业生Stella是全场最年轻的佳丽，因为妈妈当年想选港姐但欠缺勇气，于是代母出征圆梦。 身型丰满的姜汶萱直言会「马上减肥」，恰巧乐易玲早前才大赞「减肥可以减到，身形可控制」，看来只要有恒心，绝对有机会上演逆袭戏码！

本月10日作第二轮面试

统筹经理姜伟指第二轮计划安排面试30人，预计12至15人进入比赛，会安排到湖南及大湾区拍摄外景及进行训练。三人指今年时间较紧迫，已安排本月10日作第二轮面试，三星期后启程拍摄外景，8月底进行决赛。问当中可有「照骗」？乐易玲表示已过滤了，认为最重要是外貌，身形不算大问题，又笑言刘颖璇早年参选时也较大份，但减肥后一直维持很fit的状态。至于海外佳丽方面，他们将视像面试16位仍身在外地的佳丽。

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乐易玲认报名人数比预期多

谈到报名人数，乐易玲指相对今年较短、只有3星期的招募时间，认为报名人数比预期多，当中55%为香港永久性居民。不少佳丽自我介绍也吃力，黄德慧指很多佳丽英文好，而广东话能力会否影响入围机会？乐易玲笑言仍是看靓不靓为主，因现在很多节目需要国语。至于有一成佳丽以27岁报名赶尾班车？乐易玲指较后生的需要更多耐心教，问会否对「尾班生」宽容些？黄德慧笑言：「会考虑慈悲点。（你的心水准则？）要乖、有团队精神，与团队及传媒合作可以展现智慧。」再问纹身会否影响选情？他们指要看情况。至于早年的退选潮，乐易玲指港姐合约没改变，认为只是大会没拣的女仔，自己先一步宣布「退选」而已。

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