韩星池昌旭传逃税遭追讨数十亿韩圜？被国税厅审查国内外工作收入合法性 疑涉天价税款

池昌旭曾拍摄《奇皇后》、《Healer》、《爱在大都会》、《欢迎回到三达里》 与《尸杀禁区》等韩剧与电影红遍亚洲，今日（2日）竟传出他涉嫌逃税！据韩国媒体报导，池昌旭近日接受了韩国国税厅的特别税务调查，并被依法征收高达数十亿韩圜的追加税款。事实上，首尔地方国税厅调查局早在今年3月，就已针对池昌旭展开了例行的定期税务调查。

池昌旭被国税厅审查收入

据悉，国税厅此次的调查重点，在于审查池昌旭相关的国内外演艺活动收入，以及片酬结算过程中的合法性；同时，税务机关也针对他透过企划公司及相关个人公司提交的各项费用证明，进行了极为详细的审查。在审查过程中，国税厅确认了部分帐目申报存在问题，随即向池昌旭追收数十亿韩圜的税款，不过目前具体的追加罚款金额并未对外公开。

池昌旭设立个人公司成关键？

外界分析，池昌旭这次面临税务调查的背后原因，与知名演员李伊庚、李民基等人先前的情况极为类似，关键在于池昌旭亦设立了个人公司来营运。截至目前为止，池昌旭经纪公司方面仍未对此事件发表官方立场。由于这起风波并非一般的定期税务调查，而是针对性极强的「特别税务调查」，因而引发舆论高度瞩目。同样曾遭税务调查的李民基，当时在缴纳追加罚款后，其公司曾公开澄清表示：「这是由于个人公司营运过程中，费用处理标准与税务条例产生认知差异所致，李民基并无刻意漏报收入或逃税，追加罚款已依循相关程序全数缴纳完毕。」